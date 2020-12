¿El secreto para estar feliz en la oficina? Plantas de interior para todos, aparentemente

Si has adoptado con éxito la tendencia de las plantas de interior, podría ser el momento de poner esos dedos verdes a trabajar en la oficina. Los empleados de una oficina de Yorkshire recibieron un “presupuesto de planta” anual de £10 cada uno para convertir su entorno de trabajo en una jungla interior.

El personal de RotaCloud, una plataforma de gestión de personal (coincidencia, creemos que no), ha aumentado el número de plantas a 70 desde que se introdujo la política hace seis meses. Se invita a los principiantes a agregar una planta o dos cada uno a su escritorio y hay recompensas regulares para las personas cuyas plantas están prosperando, en forma de, lo adivinaste, más plantas.

Esto nos hizo pensar en el potencial de la vegetación en todos los lugares de trabajo. Ingresa a la oficina del HuffPost en el Reino Unido y verás la calathea y la hiedra del diablo incluso antes de llegar a nuestros escritorios. Un colega tiene su propio lirio de la paz, y se ha convertido en una mascota del equipo: todos estamos en alerta máxima cuando se ve caído y estamos irracionalmente interesados en su salud y prosperidad.

Ver estas plantas todos los días es un pequeño pero relajante recordatorio de la vida fuera de la ajetreada sala de redacción y más allá de nuestros plazos diarios. Pero eso no quiere decir que un poco de vegetación deje a los trabajadores demasiado tranquilos para trabajar, todo lo contrario.

Un estudio conjunto de la Universidad de Cardiff, la Universidad de Exeter y la Universidad de Queensland encontró que las plantas de oficinas podrían aumentar la productividad de los trabajadores en un 15%.

Como el cofundador de RotaCloud, James Lintern, le dijo a Stylist sobre los comentarios positivos que ha recibido: “La pura alegría que ha provocado el programa ha contribuido directamente a la atmósfera de la oficina y la felicidad del equipo”.

Los investigadores examinaron el impacto de las oficinas “verdes” en las percepciones del personal sobre la calidad del aire, la concentración y la satisfacción en el lugar de trabajo, y supervisaron la productividad durante varios meses en dos grandes oficinas comerciales en el Reino Unido y los Países Bajos.

Encontraron que las plantas en la oficina “aumentaron significativamente la satisfacción en el lugar de trabajo, los niveles de concentración autoinformados y la calidad del aire percibida”.

La jardinería se ha asociado durante mucho tiempo con una mejor salud. Una revisión en 2018 concluyó que los jardines y la jardinería son tan beneficiosos que deberían incorporarse a los programas del NHS England para mejorar la salud pública. La revisión se basó en artículos anteriores que encontraron que el cuidado de las plantas puede reducir el riesgo de afecciones como la depresión y la demencia, al tiempo que reduce la presión arterial, mejora la destreza y estimula las interacciones sociales de las personas.

Y no se puede negar que las plantas en el lugar de trabajo son un buen empujón para mantener una apariencia de equilibrio entre el trabajo y la vida. Como Gynelle Leon, fundadora de la tienda de cactus Prick dijo “Si estás pasando por un momento agitado en la vida, tus plantas probablemente no se ven muy bien. Es como un recordatorio: si estás pensando ‘No he tenido tiempo de darte agua’, quizás debas reducir la velocidad”.



Entonces, ¿por qué no presionar a tu jefe para obtener una asignación para las plantas? O si estás a cargo de la caja chica, considera reservar algunos centavos para una flor o dos. Podría tener un impacto mayor de lo que crees.

Artículo por HuffPost