Esta es la forma correcta de invitar a alguien a una cita

Seamos honestos, invitar a salir a alguien es muy estresante. No importa cuán seguro estés, exponerse es un gran riesgo, porque ser rechazado es una picadura. De hecho, una gran cantidad de investigaciones recientes han demostrado que el dolor social (la respuesta emocional que se tiene al ser rechazado por otros) en realidad comparte algunos de los mismos sustratos neuronales y neuroquímicos que el dolor físico. En otras palabras, cosas similares suceden en tu cerebro cuando te golpeas el dedo del pie y la persona que te gusta te rechaza.

En gran parte, esta es la razón por la que el rechazo es doloroso, tan doloroso que puede terminar evitando invitar a salir a las personas o actuar de manera tan indiferente y evasiva que la persona a la que invitas a salir ni siquiera sabe si es una cita o no.

Esta no es la forma de ser, debes ser directo, audaz y seguro al invitar a salir a alguien. Y necesitas saber, y creer plenamente, que el rechazo no es el fin del mundo. Si te rechazan, en realidad es algo bueno. No quieres perder el tiempo con alguien que no quiere estar contigo, y también quieres respetar los límites de los demás.

Si la idea de invitar a salir a una persona suena confusa u horrible, no te preocupes. Tenemos toda la información que necesitas aquí mismo: Todo lo que necesitas saber acerca de invitar a alguien a salir de una manera que te deje sintiéndote bien, sin importar la respuesta.

Ya sea a través de una aplicación, mensaje de texto o en persona, tenemos los consejos que necesitas para puntuar esa fecha (o al menos intentarlo). Así es como invitar a salir a alguien (sin ser raro al respecto).

NO LO PIENSES DEMASIADO

Podemos ser nuestro peor enemigo cuando se trata de dar el primer paso. Uno de los mayores problemas de relación que enfrentan los hombres es el miedo al rechazo.

No dejes que te detenga. “Nadie quiere parecer tonto o ser rechazado por ser nosotros mismos”, dice la Dra. Kristie Overstreet, sexóloga clínica y psicoterapeuta. “Además, existe una lucha con sentirse lo suficientemente bien. Este miedo y preocupación nos impiden correr riesgos saludables, como exponernos a nosotros mismos. Este tipo de pensamiento sucede para proteger nuestro ego y evitar que nos lastimen”.

Si se te mete demasiado en la cabeza, te volverás loco. Cuando construyes todo en tu cabeza, pasas días enteros enviando mensajes de texto y no hace planes concretos, lo piensas demasiado. Todos lo hacemos.



“No lo pienses demasiado ni lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Mantenlo simple. Pregunta si (ellos) quieren cenar o tomar algo”, dice Overstreet. Solo hazlo. Si dicen que sí, genial. Si no es así, no perdió más tiempo del necesario.

MANTENLO SIMPLE Y DIRECTO

Overstreet dice que no hay que andar con rodeos cuando se trata de invitar a salir a alguien. Si lo haces, confundirás a la persona y posiblemente te encuentres en las profundidades de un malentendido.

“No seas vago con una pregunta como ‘¿Quieres pasar el rato?’ Sé específico al invitarlos a salir”, dice. “Por ejemplo, ‘¿Tienes tiempo para cenar el martes por la noche?’ Demuestra que estás interesado en ellos como persona versus simplemente alguien con quien ‘pasar el rato’ “. Una cita es una cita. Sea audaz y no te disculpes por ello. La cautela es para aficionados.

Cuando se trata de citas, no hagas planes complicados. Parece que hay mucha presión para “destacar” o ser interesante. Si tienes la personalidad, no necesitas llevarlos al zoológico y luego patinar sobre hielo, paracaidismo o pescar en alta mar para ser memorable.

SÉ TÚ MISMO

Sí, sabemos lo cursi que suena esto, pero muchos hombres, especialmente aquellos que temen el rechazo, intentan ser alguien que no son. Actúan como un mujeriego afable e inteligente que creen que quieren las damas. No seas como esos tipos. “La autenticidad es el mejor juego que puedes ofrecer”, dice la experta en sexo y relaciones Shamyra Howard. “No presentes a la persona que crees que deberías ser; es mejor ser tu yo genuino. Este no es el momento de fingir hasta que lo consigas “. Quieres gustarle a alguien por lo que eres. Además, ¿cuánto tiempo vas a poder mantener la farsa de ser otra persona?

SI ESTÁS PREGUNTANDO POR MENSAJE DE TEXTO PRESTA ATENCIÓN A LA RESPUESTA

Si no obtienes un “Sí” definitivo, no necesariamente no están interesados, dice Overstreet. Si este es el caso, presta atención a la forma en que responden. “Si están ocupados y no te dan una opción, entonces no están interesados. Si están ocupados, pero ofrecen una hora o un día alternativo para reunirse, entonces están interesados, ​​pero no pueden hacer el día que sugirió “. Si intentan reprogramar, no lo veas como un rechazo. Dales la oportunidad de hacerlo realidad. Si no es así, bueno, tienes tu respuesta.

“Si no responden, puedes intentarlo una vez más otro día”, sugiere Overstreet. “Si no responden por segunda vez, déjalos ir y sigue adelante”.

En realidad, es bastante simple: si alguien quiere salir contigo, saldrá contigo. Si no lo hacen, no lo harán. Haz el esfuerzo, espera la reciprocidad y, si no la obtienes, reduce tus pérdidas y continúa con tu vida.

SI ESTÁS PREGUNTANDO EN VIDA REAL, COMIENZA CON UNA PEQUEÑA CHARLA

Conocer a alguien e invitarlo a salir en la vida real tiene su propio conjunto de reglas. No te acerques a una persona que creas que es linda y la invites a salir. Comienza con una pequeña charla y evalúa los intereses comunes.

“Ve cómo responden”, dice Overstreet. “Por ejemplo, si te acercas a alguien y él no responde, se queda corto contigo o se aleja, sigue adelante. Si no es así, habla sobre algo que les pueda interesar según la ubicación en la que te acerques a ellos “.

Lee la situación según tu entorno. Si estás en la fila para tomar un café, pregúntale sobre su bebida favorita o si probaron esa nueva bebida de temporada. Si se involucran contigo, continúa. Pregúntale su nombre, qué hacen en el trabajo, etc. Simplemente no te asustes por eso.

Presta atención al lenguaje corporal y la vibración que estás obteniendo; esto requiere algo de conciencia de sí mismo. Si sus brazos y piernas están cruzados, literalmente se está cerrando a ti. Déjala sola. Si no se vuelve hacia ti completamente, probablemente significa que no quiere involucrarse contigo, así que no la invites a salir. Ahora bien, si ha cambiado de posición para mirarte directamente, y está haciendo contacto visual y sonriendo, está interesada. “Si todavía tienes luz verde, pídeles que se reúnan para tomar un café esta semana”, dice Overstreet.

Si eres rechazado, pregúntate: “¿Y qué?” Realmente, ¿cómo va a afectar esto el resto de tu vida? “Si el rechazo no existiera, es posible que hayas terminado en una relación con alguien que no era una buena pareja para ti”, dice Overstreet.

SI LA INVITAS A SALIR Y ELLA DICE QUE NO, ACÉPTALO

Por el amor de Dios, no intentes convencerlos de que cambien de opinión, agrega Howard. Algunas películas románticas clásicas como The Notebook enseñan a los hombres que la perseverancia es un signo de afecto y devoción, pero no lo es en absoluto. Da miedo. “En realidad, es un gran desvío y una violación del consentimiento”, dice Howard. Simplemente sigue adelante.

