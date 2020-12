Coquetear es básicamente el secreto para un matrimonio feliz

Porque “felices para siempre” no tiene por qué ser solo para los cuentos de hadas.

Cuando tú y tu esposo empezaron a salir, sus ideas fueron pura brillantez, su risa te hizo derretir, diablos, incluso su parpadeo parecía revolucionario. Avanza rápido un par (docena) de años, y apenas se nota su nuevo corte de pelo y puedes completar los espacios en blanco sobre su día sin siquiera preguntar. Cuanto más tiempo hayan estado casados (o en una relación comprometida), más fácil será darse por sentado el uno al otro, pero eso ya lo sabes. Sin embargo, ¿sabes cómo detener eso lo antes posible para evitar problemas reales en el futuro?

La clave es mostrar tu cariño más allá de las grandes ocasiones, vacaciones o momentos románticos. Pero eso no significa un beso de buenos días aquí o un apretón de manos allí. Ese es un buen comienzo, pero el afecto es, en esencia, sobre el respeto por la persona con la que has elegido pasar toda tu vida (lo mismo ocurre con ella).

“Las parejas quieren ganarse el respeto mutuo mientras están saliendo y conociéndose, pero también a través de los años y décadas de estar juntos”, dice Jenni Skyler, terapeuta matrimonial y familiar con licencia, terapeuta sexual certificada por AASECT, y directora del Instituto de Intimidad en Boulder, Colorado. Eso no solo promoverá tu asociación, sino que en realidad puede ayudarte a ganarte el deseo de tu pareja, señala.

Sin embargo, ese es solo el comienzo de tu nuevo felices para siempre. A continuación, te indicamos cómo tener un matrimonio feliz, según los expertos en relaciones:

HAZ DEPÓSITOS EN SU “ALCANCIA EMOCIONAL”

Tu pareja merece sentirse adorada y apreciada por ti todos los días, después de todo, se eligieron el uno al otro, así que comienza a actuar como tal. De una a tres veces al día, haz algo que los haga sentir amados (pista: elige una acción que les hable en su lenguaje de amor). Algunos depósitos pueden ser de cinco y diez centavos (pasear al perro), mientras que otros deben ser dignos de un dólar de plata (desayuno en la cama). De cualquier manera, cuantos más depósitos hagas, antes llenarás su banco de cálidos borrones. Eso ayuda a derretir el resentimiento, alimentar la intimidad sexual y crear un hábito a largo plazo de generosidad mutua, dice Skyler.

PRIORIZA LOS PEQUEÑOS MOMENTOS DE TRANSICIÓN

Las despedidas y los saludos diarios son algunas de las interacciones más importantes que puedes tener con tu pareja, según el investigador y terapeuta matrimonial John Gottman, fundador del Instituto Gottman. Estas oportunidades no solo son para comunicar “eres importante para mí, y cuando regreses, es un evento”, sino que también son una oportunidad para distinguir el tiempo juntos de las obligaciones menos divertidas. Deshazte del poco entusiasta “¡Te amo, adiós!” o no realmente escuchar “Hola, ¿cómo estuvo tu día?” y crea rituales reales de hola / adiós (con un abrazo o beso, preferiblemente) para una conexión real. Es demasiado fácil sentirse ignorado sin ellos.

LIMPIA LAS TELARAÑAS DE CONFRONTACIÓN

Siempre que te sientas desconectado, necesitas una conversación clara, en la que ambos expresen sus sentimientos y expresen sus suposiciones. “La mayoría de las parejas se sienten reconectadas después de ponerse al día con temas profundos y superficiales”, dice Skyler. Una vez que verbalices los problemas (comienza con “Últimamente, me he sentido como…”), pregúntate de qué podrías ser responsable. Luego, juntos, busquen la manera de mejorarlo, al estilo de la justicia restaurativa. Eso significa encontrar una solución, no un castigo que se ajuste al “crimen”. ¿Has estado trabajando durante la cena toda la semana? Haz una reservación en su lugar favorito. ¿Dijiste un comentario no tan agradable? Escribe una carta de amor (sí, ¡un Post-it cuenta!).

ESTÁ A LA ALTURA DE TUS EXPECTATIVAS

Es posible que no te des cuenta de lo distante que estás hasta que tu pareja llama tu atención. Pero no piden tanto atención como respeto, lo mismo que buscaste de ellos durante las primeras etapas de las citas. “Ganarse el respeto es un esfuerzo de toda la vida”, dice Skyler. “No es algo que hagas una vez y luego abandones”. Por lo tanto, asegúrate de que tus acciones sean dignas de admiración. Y sé honesto contigo mismo: ¿elegirías estar contigo, aquí y ahora? De lo contrario, comieza a limpiar tu comportamiento para que puedas ser la persona que deseas. Animará a tu pareja a hacer lo mismo: confiar.

DEVUELVE LA DIVERSIÓN AL COQUETEO

¿Recuerdas las mariposas que obtuviste de esa broma de la primera cita? Es posible que hayan vuelto a meterse en sus capullos mientras tú y tu pareja han cambiado sus amores mutuos por comodidad. No hay vergüenza en su juego de Netflix y relajarse, pero hay una gran diferencia entre abrazarse en el sofá y pasar el control remoto. “Cómo coqueteamos a diario realmente importa”, dice Skyler. “Si coqueteamos con confianza, y no porque queramos ir a la habitación cada vez, el coqueteo le permite a tu pareja saber que lo deseas”. ¿La clave? Di algo sexy (seguro de que les gustará, porque, ya sabes, le gustas) y luego retírate. Esos intercambios rápidos siguen alimentando la “alcancía erótica”, como la llama Skyler. “Luego, cuando se juntan, tienen esta alcancía desbordante que se suma a la energía del momento íntimo”, dice.

DESENGANCHATE

Cuando tu relación está estancada, puede parecer casi imposible salir. Pareces estancado en tus caminos y viceversa. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, dice Skyler, pero eso no significa que no valga la pena hacer el esfuerzo. Repasa tu día y encuentra los momentos en los que tiendes a operar en piloto automático. Luego, pregúntate qué pequeños cambios puedes hacer para estar más presente para tu pareja. Eventualmente, esos pequeños ajustes diarios se sumarán a un cambio general más grande en la forma en que te conectas con tu pareja. Notarán la diferencia, y rápido, dice Skyler.

HAZLOS SENTIR EXTRAÑADOS

Tu relación probablemente comenzó como “no puedo comer, no puedo dormir, alcanzar las estrellas, sobrepasar la valla, cosas de la Serie Mundial”, pero luego sucede el trabajo, la familia y la vida. Pero reavivar esa chispa no requiere una escapada romántica de fin de semana (nunca es una mala idea). En su lugar, haz de un martes cualquier cosa como deslizar una nota linda en el bolso de tu pareja, sugiere Megan Fleming, una terapeuta sexual y de relaciones en la ciudad de Nueva York. La nota puede ser simplemente “algo divertido o tal vez una broma interna”, explica. ¿La meta? Dejar que tu pareja sepa que estás pensando en ellos. “Lo que más excita es ser querido y deseado por tu pareja”, dice Fleming. Una nota, no importa cuán simple o tonta sea, finalmente dice “Te extraño” y “Estoy deseando estar contigo”.

TRAE DE VUELTA EL “SEXTING”

El sexo no comienza en el momento en que se quitan esas molestas prendas. Empieza horas, incluso días antes, a menudo con un mensaje sexual, coqueto o incluso con una foto sugerente. Eso encenderá a tu pareja más rápido de lo que puede responder, garantizado. Claro, has estado casado desde hace mucho tiempo, por lo que es seguro asumir que tu pareja te quiere cerca … pero ¿cuánto más sexy es escucharlos decir, enviar mensajes de texto o mostrarlo?

HAZ QUE CUALQUIER COSA (SÍ, CUALQUIER COSA) SEA SEXY

“No podemos ordenarnos a nosotros mismos que nos exciten más de lo que podemos ordenarnos que tengamos sueño”, dice Fleming. Entonces, en los días en que casi todo ha aplastado tu fuego sexual, pregúntate: “¿Qué es una pequeña cosa que se sentiría bien en este momento?” Tal vez sea un masaje de tu pareja o simplemente un abrazo extra largo. Compartir un momento dulce con tu pareja ahora aumentará la intensidad cuando suceda el sexo.

EXPLORA Y AMPLÍA LOS ANTOJOS DENTRO DE LA HABITACIÓN

La mayoría de las parejas desarrollan un “menú sexual” con el tiempo y, en términos de variedad, tiende a parecerse más a un McDonald´s que a un buffet chino. Piensa en tu vida sexual como un semáforo: quieres vivir entre el amarillo y el verde (justo fuera de tu zona de confort), pero lejos del rojo (dolor, falta de respeto). Eso podría significar agregar cualquier cosa. La intimidad, no solo el placer, proviene de probar algo nuevo.

Artículo por Women´s Health