Cómo lidiar con la presión de comprometerte con tu pareja

Debe sentirse bien para ti, no para nadie más.

La presión que se ejerce sobre una pareja para comprometerse proviene de innumerables fuentes (comedias románticas, reality shows y tías abuelas agresivas), pero algunas tienen un impacto mayor que otras. Para Michelle Joy, terapeuta matrimonial y familiar del Couples Institute en Menlo Park, California, dos de los factores más comunes son el tic-tac del reloj biológico de uno (o ambos) y la presión de grupo que surge de ver a todos sus amigos prepararse para atar el nudo.

Otras veces, la presión para ponerle un anillo proviene de la relación, por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja siempre imaginó casarse a una edad específica. “A veces, comprometerse puede parecer más como marcar una casilla para que tu vida pueda ir según lo planeado”, dice, “en lugar de darse el tiempo necesario para determinar si realmente quieren estar con esta persona por el resto de su vida”. “Otra fuente común de conflicto: uno ve el compromiso como una señal de si el otro está realmente enamorado o no. “A veces, una pareja puede sentirse avergonzada o herida si su pareja no propone matrimonio, porque sienten que es una indicación para ellos mismos y para los demás en su vida de cuánto los valora o ama su pareja”.

Si tú y tu pareja no están en la misma página acerca de su cronograma de compromiso, entonces es importante hablarlo entre sí antes de responder a cualquier presión de sus amigos y familiares. “Sacar esto a la superficie puede evitar que la pareja que está lista se lo tome personalmente”, dice Joy. “Tal vez el que no está listo quiere viajar un poco primero, ganar dinero o sentir que puede comunicarse sobre temas con los que no está de acuerdo de manera más efectiva. Este tipo de problemas se pueden resolver con comprensión y compromiso”.

¿Y cómo sabes si estás listo? Joy busca tres simples “sí” de sus parejas: “Si no pueden imaginarse el resto de su vida sin el otro, pueden resolver los desacuerdos juntos y quieren comprometerse debido al amor en su corazón y disposición para el compromiso del matrimonio, y no debido a otras presiones o expectativas”.

Una vez que los dos comprendan los puntos de vista del otro sobre el tema, pueden enfrentar preguntas curiosas con una respuesta tranquila y segura. “Sonríe mientras dices: ‘Hay un momento perfecto para todo’ y luego cambias de tema”, dice Joy. “La cronología de una pareja es personal y no le deben a nadie una explicación”.

Si necesitas ser aún más firme (piensa: con abuelas bien intencionadas, tus hermanas ya casadas o tu agresivo hermano mayor), Joy sugiere decir: “Puedes confiar en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo y sucederá”. cuando estemos listos”, y terminando con una cortés solicitud de que no vuelvan a sacar el tema.

