6 formas de hacer que una relación introvertida-extrovertida funcione

Al pensar en la compatibilidad en las relaciones románticas, podríamos pensar en intereses comunes, valores y metas compartidos. Y si deseas llevarlo al siguiente nivel, también puedes consultar las cartas natales astrológicas o la numerología.

Otro factor cuando se trata de compatibilidad es la personalidad, como ser introvertido o extrovertido. Cuando estás en una relación con alguien que parece el polo opuesto a ti, puede parecer una señal de alerta. Pero, bueno, a veces, los opuestos se atraen y es posible que te encuentres con un extrovertido saliendo con un introvertido o viceversa. Para mantener la relación sana y en crecimiento, se trata de crear un equilibrio.

Los introvertidos y extrovertidos tienen diferentes necesidades y formas de satisfacer esas necesidades. “Eso presenta una tensión realmente interesante porque los introvertidos y extrovertidos quieren conectarse con su pareja, pero quieren conectarse de una manera que los llene”, dice Laura Heck, LMFT, quien enseña el Programa de Capacitación para Líderes de Siete Principios en el Gottman Institute y es coanfitrióna de Marriage Therapy Radio. “Una persona quiere hacer una cosa, una persona quiere hacer la otra, y ¿cómo manejas esa tensión? Eso surge todo el tiempo en las relaciones”.

Para descubrir cómo navegar esa tensión, le pedimos a Heck y a otros dos terapeutas sus consejos, ya sea que sea introvertido o extrovertido.

SI ERES UN INTROVERTIDO EN UNA RELACIÓN

Los introvertidos tienden a ser clasificados como personas tímidas, antisociales o incluso nerviosas, pero eso puede ser una generalización excesiva. “Ser introvertido no significa necesariamente que alguien sea tímido, y la principal diferencia entre ser introvertido y extrovertido está en cómo se gana la energía”, explica Madeleine DiLeonardo, consejera profesional con licencia y fundadora de Mind Body and Soul de DiLeonardo Wellness. “A los introvertidos normalmente no les gusta ser el centro de atención, necesitan una cantidad significativa de tiempo a solas, pueden sentirse abrumados por grandes reuniones o eventos y valoran el tiempo de calidad”.

Si eres introvertido, es posible que necesites más tiempo para recargarte después de pasar tiempo con otros, explica Joanna Filidor, consultora de pares y terapeuta de Talkspace. Eso no significa necesariamente que seas antisocial, solo necesitas más tiempo a solas para energizarte y es posible que disfrutes de la compañía de otros en entornos más íntimos.

“Los introvertidos también tienden a valorar la construcción lenta de la confianza dentro de una relación, así como pasar tiempo de calidad juntos”, agrega DiLeonardo. Para aquellos que están en una relación con un introvertido, ella dice que poder comprender esas necesidades y brindarles un espacio puede ser valioso.

SI ERES UN EXTROVERTIDO EN UNA RELACIÓN

“Los extrovertidos se sienten energizados por la comunicación y la interacción con los demás, tienden a ser muy sociables, a menudo se sienten cómodos en entornos grupales, disfrutan de actividades estimulantes y valoran la expresión directa de sentimientos en las relaciones”, dice DiLeonardo.

Un extrovertido puede querer relajarse saliendo y pasando tiempo con muchos amigos. Heck dice: “El extrovertido llega a casa y está agotado por su semana de trabajo y mira a su pareja y busca en el refrigerador y dice: -Simplemente no quiero comer en casa esta noche, quiero salir. No solo quiero salir, sino que quiero llamar a seis de mis amigos más cercanos y encontrarnos en el ruidoso y abarrotado bar y grill local, y quiero estar fuera hasta las tres de la mañana y luego tal vez ir a la casa de alguien para una fiesta posterior-“.

Si estás en una relación con una persona extrovertida, será útil darle espacio para hablar, ya que algunos pueden sentir la necesidad de expresar sus emociones en tiempo real para procesar y abordar cualquier problema. “Además, si tienes una pareja extrovertida, puedes animarla a que hable y pase tiempo con los demás, ya que esto suele ser estimulante para este tipo de personas”, recomienda.

QUÉ HACER EN UNA RELACIÓN INTROVERTIDA-EXTROVERTIDA

Si una persona valora el tiempo a solas mientras que la otra se siente satisfecha en salir y estar en grandes grupos de personas, podría parecer que eso puede generar muchos conflictos o diferencias. Aquí es donde entra el compromiso y la comunicación. Aquí hay un par de cosas que debes tener en cuenta…

AFRONTA LOS CONFLICTOS

Es importante recordar que el conflicto es natural e inevitable en las relaciones. “El Dr. Gottman había dicho que en las relaciones cuando hay un conflicto, el 69% de ese conflicto será insoluble”, dice Heck sobre la opinión del renombrado experto en relaciones sobre el tema. “Se basará en estas diferencias fundamentales entre las personas. Cuando te registras para tener una relación con alguien, básicamente te estás registrando para que el 69% de estas tensiones surjan debido a las diferencias fundamentales en las personalidades de quién eres como ser humano”.

Los introvertidos y los extrovertidos tratan el conflicto de manera diferente. “Los introvertidos pueden enfrentarse a conflictos relacionados con el deseo de estar a solas o no querer abordar el conflicto de inmediato”, dice DiLeonardo. “En lugar de querer procesar, los introvertidos a menudo valoran el tiempo para sí mismos; la capacidad de procesar internamente antes de expresar las cosas externamente. Si una persona introvertida puede expresar sus necesidades y los resultados deseados a su pareja, su pareja puede ser consciente de esto y no tomar esto personalmente, sino que entienda por qué el individuo a veces puede necesitar algo de espacio. Los extrovertidos, por otro lado, pueden querer abordar el conflicto en ese mismo momento.

Para ayudar a ambas partes, Filidor recomienda un descanso de 20 a 30 minutos para que todos puedan autorregularse. Le dará al introvertido más tiempo para procesar, mientras que el tiempo no parecerá demasiado largo para el extrovertido que quiere lidiar con el problema de frente. “Las diferencias en la resolución de conflictos pueden ser una de las mayores causas de conflicto”, dice. “Es importante tener claro cuáles son las necesidades y expectativas de cada uno cuando surge un conflicto o cuando hay tensión”.

COMUNICACIÓN

Como cualquier relación, la comunicación es clave. Eso incluye hacerle saber a tu pareja tus necesidades y preferencias para que no malinterpreten una situación. “Dado que los introvertidos tienden a depender del tiempo a solas para recargarse, si el introvertido está con un extrovertido que tiende a recargar energías con otros, esta necesidad podría percibirse como un alejamiento de la persona o la relación”, dice Filidor. “Es importante tener una conversación desde el principio con la pareja para explicar cuáles son esas necesidades y explicar que esas reacciones no son personales”.

ENTIENDE SUS NECESIDADES

Esto va de la mano con los dos puntos anteriores. Es importante respetar y comprender las preferencias y los límites de los demás, especialmente cuando se trata de conflictos o desacuerdos. “Respetar que cada parte es diferente y tiene necesidades diferentes es importante para encontrar un compromiso”, agrega Filidor.

Eso también significa respetar la necesidad de tu pareja introvertida de pasar tiempo a solas, o la necesidad de tu pareja extrovertida de salir y ver amigos.

NO INTENTES CAMBIARLOS

Quiero decir, ¿cuántas veces has leído eso o te lo han dicho? Puede ser imposible cambiar a alguien, y desaconsejable. “En cualquier relación, es importante recordar que el objetivo no es cambiar a alguien, sino comprender las necesidades de los demás y apoyarse mutuamente”, dice DiLeonardo. “Ciertamente puede ser valioso tener una relación con alguien diferente a ti de esta manera”.

ALINEAR METAS EN ENTORNOS SOCIALES

Las cosas pueden ponerse difíciles para las parejas introvertidas y extrovertidas en entornos sociales. El extrovertido puede querer mezclarse en la fiesta y hablar con todos, mientras que el introvertido puede querer sentarse y hablar con unas pocas personas. Esto puede provocar sentimientos de abandono o frustración. Heck dice que es importante tener un plan de juego para estas situaciones y comprender cuál es el objetivo del evento o la noche.

Ella dice que eso podría significar tener una conversación antes de la fiesta o evento, donde el introvertido podría preguntarle al extrovertido si pueden pasar algún tiempo juntos solos en un rincón por un rato, y luego, una vez que hayan tenido un momento agradable, el extrovertido puede dar una vuelta por la habitación y socializar.

“Es posible que tengas el objetivo de -Quiero conectarme con mis amigos-, mientras que tu pareja, el introvertido, tiene el objetivo de -Quiero conectarme con mi pareja-“, explica. “Si sus objetivos no están alineados, se extrañarán el uno al otro. Ahí es donde ocurre la falta de comunicación. Así que podrías estar diciendo: ¿Cuál es el objetivo de esta noche?”

ENCONTRAR COSAS PARA HACER JUNTOS

Cuando un extrovertido quiere pasar mucho tiempo con mucha gente y un introvertido prefiere entornos más pequeños e íntimos, es posible que ambos extrañen la conexión entre sí. Es como el escenario anterior, en el que estás en una fiesta y el compañero introvertido se queda atrás, mientras que el extrovertido camina por la habitación; vas a extrañar pasar tiempo juntos. Así que aquí se trata de un compromiso.

Heck sugiere que las parejas “sean más intencionales en tratar de encontrar cosas que puedan hacer juntos y que ambos disfruten de verdad, para lograr ese equilibrio”.

Y SI NO ESTÁS EN UNA RELACIÓN INTROVERTIDA-EXTROVERTIDA

No todo es fácil si estás en una relación introvertida-introvertida o extrovertida-extrovertida. El hecho de que tengan personalidades y preferencias similares no significa que no surgirán conflictos o problemas. Esto es lo que debes buscar…

Heck dice que las parejas introvertidas-introvertidas pueden estar aisladas, pero quieren conectarse con otras personas. Pueden socializar invitando a otra pareja y pasar una agradable velada tranquila entreteniéndolos.

Pero cuando se trata de un conflicto, puede haber cierta evación. “En una relación introvertida-introvertida, es probable que haya una tendencia a evitar la confrontación y la resolución de conflictos”, dice Filidor. “Esto puede causar resentimientos que pueden afectar la relación. Para abordar esto, es necesario que ambos se conviertan en participantes activos en estos momentos de resolución de conflictos. Hay muchas herramientas y pasos que una pareja puede tomar para aprender cómo enfrentar estos desafíos”.

¿El consejo de Filidor para este tipo de parejas? “Empújense unos a otros para hacer actividades divertidas que los saquen a ambos de su zona de confort, aprendan a comunicar sus sentimientos y participen en la resolución de conflictos de una manera saludable”, dice.

Heck dice que los extrovertidos rara vez están en casa y normalmente saldrán con muchos amigos, lo que podría significar que a veces no pueden pasar mucho tiempo a solas juntos. Por lo tanto, para estas parejas es importante poder dedicar un tiempo de calidad a las situaciones sociales.

¿Qué debes tener en cuenta si estás en una relación extrovertida-extrovertida? “Aprende a identificar formas de construir intimidad entre ustedes en casa en lugar de en un entorno social. Crea una rutina para relajarse el uno con el otro, turnarse para hablar y autorregularse cuando el conflicto se vuelve reactivo”, recomienda Filidor.

Artículo por The Thirty