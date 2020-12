6 consejos para decirle amablemente a tu pareja que necesitas tiempo a solas

Al comienzo de la pandemia de coronavirus, hubo demasiado tiempo. Muchos pasamos ese tiempo tratando de averiguar qué iba a pasar a continuación. Algunos recolectamos compulsivamente nuevos pasatiempos para distraernos, pero muchos de nosotros nos dimos cuenta de que de repente teníamos más tiempo para pasar con las personas con las que vivíamos. Sí, este nuevo momento fue aterrador, pero también fue una oportunidad única para conectarnos con nuestros seres queridos o compañeros de casa. Tal vez las charlas tranquilas durante el café de la mañana fueran una nueva posibilidad, o tal vez surgió un amor compartido por la televisión.

Pero aquí está la cuestión: ahora estamos unos meses después de la pandemia, y todavía estamos, bueno, juntos. Incluso si eres alguien que ha regresado al trabajo y a otras actividades, es probable que gran parte de tu tiempo todavía involucre a tu hogar y a las personas con las que vives. Así que es totalmente normal si anhelas más tiempo a solas. ¿Cómo le dices a tu compañero de cuarentena favorito que quieres ver Love Island solo? ¿Es terrible explicarle a tu amado que, aunque estás tan feliz de que disfrute de tu entrenamiento matutino, el ejercicio siempre ha sido algo que haces solo?

Puede ser difícil hacerles saber a las personas que necesitas un poco de espacio, en especial cuando realmente disfrutas tenerlos cerca. A continuación, encontrarás algunas cosas que debes tener en cuenta mientras te preparas para hablar con stu pareja sobre pasar un poco de tiempo a solas durante la pandemia.

Averigua cómo es el tiempo a solas para ti

“Las personas realizadas, felices y completas son buenas parejas”, dice Cicely Horsham-Brathwaite, psicóloga y entrenadora de mentalidad. “Y a veces, para sentirnos así, necesitamos alguna oportunidad de estar con nosotros mismos emocional o físicamente”. Dicho esto, el tiempo a solas significa cosas diferentes para diferentes personas, explica Horsham-Brathwaite. ¿Necesitas salir de tu casa por un tiempo, prefiriendo hacer una caminata larga y tranquila? ¿O eres más feliz cuando estás sentado en la misma habitación con tu pareja sin hablar? ¿Quizás el tiempo a solas solo significa ponerse audífonos y tener permiso para salir por un tiempo? Antes de tener una conversación sobre tu “necesidad de espacio”, ten una conversación honesta contigo mismo para averiguarlo y poder articularlo intencionalmente.

Y sé específico en tu pregunta

A menudo, en un ataque de frustración, podemos lanzar frases como, “Solo necesito algo de espacio”. Pero el término “espacio” puede significar cualquier cosa, desde un baño en la bañera por la tarde hasta una ruptura total. Cuando te acerques a tu pareja para decirle que necesitas un poco de tiempo ausente, asegúrate de ser honesto y específico sobre tus necesidades. Hacer esto mitigará algo de la ansiedad que puede surgir cuando le explicas que necesitas un poco de espacio.

Asegúrale a tu pareja que dedicar tiempo a solas no significa que quieras distanciarte emocionalmente

Incluso si tienes muy claro que solo necesitas “un minuto” y volverás a acurrucarte de inmediato, es muy posible que estés viviendo con alguien que no necesita (o particularmente comprende) el tiempo a solas. Sin embargo, eso no significa que no te mereces un tiempo para ti. Significa que debes acercarte a ellos con mucha compasión y abstenerte de hablar de una manera que pueda hacerles sentir que piensas que su enfoque de la relación es incorrecto. “Algunas personas se recargan con el tiempo a solas, pero algunas personas sienten que se recargan estando cerca de la gente”, dice Vernessa Roberts, psicóloga de consejería.

Inicia una conversación no una discusión

Si tu pareja se enoja, ten en cuenta que todavía tienes derecho a pasar un tiempo a solas. Intenta mantenerte firme en tu deseo y recuerda que atender tus necesidades es fundamental para ser una buena pareja. “No tenemos que iniciar una discusión para ganar espacio”, explica Roberts, y agrega que puedes mantener la conversación centrada en ti. Por ejemplo, en lugar de decir: “Uf, tu respiración está empezando a estresarme”, puedes optar por algo menos duro y más enfocado en lo que quieres ganar al tener más espacio, no en cómo tu reciente unión está disminuyendo tu felicidad. Por ejemplo, “Los martes después del trabajo, me encantaría usar ese tiempo para pasar el rato por mi cuenta durante una hora”. Horsham-Brathwaite también dice que, si tienes miedo de la reacción de tu pareja, debes comunicarte con un profesional para obtener apoyo adicional.

Si te sientes culpable por necesitar espacio, intenta comprender y reformular esos sentimientos

Es tentador pensar que tu deseo de estar a solas es egoísta, pero todos pueden beneficiarse, para ser honesta “El hecho de que no tengas una necesidad visceral de [espacio] no significa que no pueda ser útil”, explica Horsham-Brathwaite. Esto no significa que debas correr y decirle a tu pareja que le estás haciendo un favor al expresar claramente que necesitas un minuto. Simplemente significa que no debes desperdiciar tu precioso tiempo a solas preguntándote si realmente lo mereces (lo mereces). Tantas cosas han cambiado en los últimos meses y es posible que haya aumentado tu necesidad de estar un tiempo a solas. Esto no es necesariamente una señal de alerta que indica que algo anda mal contigo o en tu relación. “Pasar tiempo separados es en realidad el signo de una relación sana”, dice Roberts.

Planea hacer que tu reunión sea especial

La planificación y la comunicación son especialmente importantes si tu pareja tiene un estilo de apego ansioso, dice Harshom-Brathwaite. “Tener una pareja que diga ‘Necesito espacio’ puede intensificar su ansiedad, así que creo que una de las formas de equilibrarlo es … agregarle algo de planificación”, menciona. Horsham-Brathwaite dice que puedes planificar un tiempo de calidad antes de tu “tiempo a solas” o hacer de tu reunión un evento. Por ejemplo, sugiere que preparen un picnic para reconectarse o simplemente bailen juntos en la sala de estar, algo para reafirmar que su tiempo en pareja es tan valioso como el tiempo que pasan separados. “El espacio realmente mejorará la relación”, dice Roberts.

Artículo por GQ Magazine