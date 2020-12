Las 3 mejores aplicaciones de realidad aumentada para la educación

Siéntete mejor con el tiempo frente a la pantalla este verano y al mismo tiempo sorprende a tus hijos con estas aplicaciones de realidad aumentada disponibles para dispositivos iOS y Android.

¿Entonces tu familia ha agotado por completo todas las aplicaciones de juego en tu arsenal actual después de meses de distanciamiento social? Bienvenido al club. Enciende un poco de emoción y manten a los niños entretenidos descargando una de estas increíbles aplicaciones de realidad aumentada que los colocan en el medio de la acción.

• Wonderscope

En Wonderscope (en la foto de arriba), tu hijo ve una historia que se desarrolla a su alrededor, ya sea que esté adentro o afuera cuando abre la aplicación. Tu hijo podrá leer sus líneas en voz alta para interactuar y hablar con los personajes y así ayudarlos a resolver problemas en el camino. A partir de 6 años, gratis con compras desde la aplicación ($ 5 por historia); Disponible para descargar para iOS

• My Very Hungry Caterpillar

Piensa en My Very Hungry Caterpillar como la versión 2020 de un Tamagotchi. Tu hijo puede dar vida al querido personaje de Eric Carle sacando al insecto de un huevo, arrastrando fruta sabrosa de un árbol cercano para que la coma y metiéndolo en su cama cuando tiene sueño. ¡Asegúrate de estar atento de Grouchy Ladybug! A partir de 4 años con precio de $6; Disponible para descargar para iOS y Android

• JigSpace

Tienes un hijo curioso que hace muchas preguntas que no puedes responder, como “¿Cómo funciona una tostadora?” o “¿Cómo es el interior de la tierra?” JigSpace es similar a un motor de búsqueda 3D; las respuestas visuales a sus preguntas aparecerán ante sus ojos. A partir de 4 años, y es gratis; Disponible para descargar para iOS

Artículo por Parents