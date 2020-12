¿Puedes hacer tu propia suerte? Una investigación lo dice

El Dr. Christian Busch cree que podemos hacer nuestra propia suerte. Lejos de pensar que es un fenómeno intangible que no podemos controlar, el conferencista está convencido de que, si nos armamos con las herramientas y los procesos de pensamiento adecuados, podemos tener «suerte». Él llama a esto «serenidad», que en su nuevo libro The Serendipity Mindset, define como «buena suerte inesperada resultante de momentos no planificados en los que las decisiones proactivas llevaron a resultados positivos». Para ilustrar esta tesis central, nos presenta el siguiente experimento, realizado por el psicólogo Dr. Richard Wiseman.

El experimento del Dr. Wiseman involucra a dos personas, a quienes el Dr. Busch llama Martin y Brenda. Martin se considera una persona afortunada; Brenda cree que tiene mala suerte. Martin y Brenda viajan por separado a una cafetería, donde se ha colocado un billete de 5 euros en la acera. En el interior, se ha plantado un empresario cerca del bar. Cuando Martin se acerca a la cafetería, se da cuenta del dinero y lo recoge. También se da cuenta del empresario, comienza a hablar con él y entabla una conversación productiva. Brenda, sin embargo, no se da cuenta tanto del billete de cinco euros como del empresario, y se sienta en silencio mientras toma un sorbo de su bebida. Al percibirnos como afortunados y, en consecuencia, estar abiertos a que sucedan cosas inesperadas, podemos cambiar radicalmente la forma en que experimentamos el mundo.

El principal argumento del Dr. Busch es que la serenidad es el fenómeno oculto en el corazón de muchas historias de éxito. En 2009, cuando comenzó a investigar su doctorado, sobre cómo las personas y las empresas pueden aumentar su impacto social, notó que la mayoría de las personas exitosas con las que habló cultivaban una especie de «campo de la serenidad» que les ayudaba a experimentar resultados más positivos. Se propuso escribir un libro para ayudar a la persona promedio a aprovechar esta habilidad también.

Encuentro esta idea fascinante; que nuestro estado de ánimo puede cambiar drásticamente nuestro camino en la vida. Ser positivamente proactivo, no tener miedo de pedir ayuda, hablar con gente nueva, mantener la mente abierta, estas son todas las cosas con las que lucho y que el Dr. Busch prescribe en el libro. Entonces, ¿cómo avanzamos y cultivamos la serenidad? ¿Cómo ser Martin y nunca Brenda?

La respuesta es multifacética, por supuesto. El Dr. Busch describe un plan de juego para aquellos que deseen maximizar la serenidad: busca el valor oculto en eventos inesperados; conversar con extraños, que pueden estar abriendo posibilidades exponencialmente; reconocer cuándo los eventos aleatorios han contribuido al éxito; nunca subestimes la influencia del optimismo; y valora los comentarios de las personas que admiras.

«La serenidad se trata de ver lo que otros no ven», escribe, «de darse cuenta de las observaciones inesperadas y convertirlas en oportunidades». La historia está llena de ejemplos. La mentalidad abierta y curiosa de Sir Alexander Fleming, por ejemplo, significó que cuando el moho penicillium chrysogenum se formó accidentalmente alrededor de una bacteria que estaba investigando, y la mató, Sir Alexander no tiró el plato a la basura, se lo mostró a sus colegas. Al hacerlo, ayudó a crear una medicina que cambia la vida. “Necesitamos ver enlaces o puentes donde otros ven brechas”, dice el Dr. Busch.

Como alguien que probablemente no solo ignoraría el billete de 5 euros, sino que también se tropezaría en mi camino a la cafetería, tengo ganas de intentar acelerar mi serenidad. Decido seguir algunos de los ejercicios que el Dr. Busch pone al final de cada capítulo. Algunas miran hacia adentro y otras involucran la interacción con otros.

Debido a la pandemia mundial, me concentro en gran medida en aquellos que no implican promover reuniones con grandes grupos de personas solo porque estoy escribiendo un artículo. Además, algunos de los ejercicios que involucran a otras personas parecen difíciles de realizar con la cara seria. Por ejemplo, el Dr. Busch aconseja preguntarles a las personas que conozca: «¿Cuál es una palabra que resume su aspiración para el próximo año y por qué?» La sinceridad del autor te lleva muy lejos como lector, pero algunos de sus consejos podrían dejarte sonando como un idiota.

El Dr. Busch recomienda enviar tres notas de agradecimiento a la semana a las personas que han tenido un impacto positivo en tu vida. «Se ha demostrado que las notas de agradecimiento tienen un impacto sorprendentemente fuerte tanto en el remitente como en el receptor», dice el Dr. Busch. Enviarlos significará que es más probable que otras personas nos ayuden a conectar los puntos y darnos cuenta de la serenidad. Puedo dar fe de esto: envío media docena más o menos, y honestamente me hacen sentir un poco emocional. Debido al impacto que tienen las notas en las personas a las que las envío (están claramente conmovidas y sorprendidas de recibir un mensaje tan sincero), instantáneamente me siento motivado a ser más amable con las personas y con más frecuencia. Esto está impulsado honestamente por el deseo de mejorarse a sí mismo, pero desde una posición de interés propio, está claro que mantenerse conectado con personas como esta solo puede ayudar a largo plazo.

Debido a que la investigación ha demostrado que la amabilidad y la gratitud mejoran el sueño, la felicidad y el estado de alerta, cosas que a su vez mejorarán las posibilidades de disfrutar de la serenidad, el Dr. Busch recomienda incorporar el agradecimiento a tu vida. Por eso me encuentro descargando una aplicación llamada Gratitud y escribiendo las cosas por las que estoy agradecido, adjuntando una foto para cada una. Esto, aunque más abstracto, es bueno para mi salud mental, recordándome lo afortunado que soy de tener un cuerpo funcional, una pareja, un bebé y una familia sana. Este no es uno de esos artículos en los que pretendo que, inmediatamente después de completar la aplicación, recibí una llamada telefónica de alguien que me ofreció 1 millón de euros, pero la práctica me hace darme cuenta de que estoy bastante cansado y tiendo a desperdiciar tiempo obsesionado con cosas insignificantes.

La otra emoción que me hace sentir la aplicación Gratitud y las notas de agradecimiento es la vulnerabilidad. Esto, dice el Dr. Busch, es clave para cultivar la serenidad. (Yo diría que también es crucial para la mayor parte del desarrollo personal). Para abrirte a la serenidad, debes arriesgarse, arriesgarse a sentirse tonto. En el caso de mis notas de agradecimiento, este riesgo valió la pena. Estaba enviando «desencadenantes de la serenidad», en palabras del Dr. Busch, y con cada nota mejoraba mi estado de ánimo y era más probable que el receptor me recordara en el futuro.

The Serendipity Mindset es una lectura convincente, a pesar de que tiene más de 50 páginas o más, y algunas de sus historias tienen vínculos bastante tenues con la serenidad. Y, para su mérito, no pretende que un simple cambio de mentalidad altere radicalmente tu vida: el Dr. Busch reconoce el papel que desempeñan los privilegios y la desigualdad estructural al obstaculizar el acceso de las personas a la serenidad. Solo podemos llegar a personas de alto perfil en nuestro campo si tenemos acceso a estas personas en primer lugar: “Un popular multimillonario del software, por ejemplo, comenzó en una familia adinerada que lo envió a una escuela privada, permitiéndole desarrollar su afición por la programación»

Y esto es parte del punto del Dr. Busch: debemos ser honestos acerca de los roles que el azar, el privilegio y la serenidad han jugado para convertirnos en quienes somos. Con demasiada frecuencia, las personas pretenden que un momento de oportunidad fue de alguna manera inevitable. «Por definición» dice, «no podemos saber o programar resultados fortuitos». Lo que podemos hacer es estar atentos a ellos y reaccionar con la mente abierta cuando ocurren.

Inevitablemente, después de probar varios de los ejercicios del libro durante un par de semanas, estoy un poco molesto por no ser el director ejecutivo de un vasto imperio internacional. Pero el libro ha cambiado mi vida para mejor. Durante los momentos de inactividad en los que antes podría haberme adivinado, ahora estoy decidido a decir algo amable, agradecer a alguien, establecer una conexión.

Si hay algo que sacar del libro, creo que es que la serenidad no es un concepto abstracto que se posa en las personas al azar. Son las personas y nuestra voluntad de relacionarnos con las personas lo que marca la diferencia. «Una vez que nos ponemos a trabajar», como dice el Dr. Busch, «la magia puede suceder».

The Serendipity Mindset: The Art And Science Of Creating Good Luck (Riverhead Books) by Dr Christian Busch is out now

Artículo por Mr. Porter