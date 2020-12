Parejas saturadas: Características y cómo evitarlas

Esta cuarentena ha sido una verdadera prueba de amor para muchas parejas juntas y separadas. ¿Han pasado demasiado tiempo juntos? Podrían ser una pareja saturada.

¿Amas a tu pareja, pero sientes que están pasando demasiado tiempo juntos? ¿Han dejado de hacer otras cosas importantes porque no logran distanciarse cinco minutos? ¿Consideras que no es sano ser tan dependientes uno del otro, pero no sabes cómo ponerle fin a la situación sin que parezca que has perdido el interés en la relación?

Es probable que, sin saberlo estés atravesando por la trampa de la “pareja saturada”, que normalmente, coincide con la etapa de la convivencia sostenida. Es decir, han dejado atrás el enamoramiento y fuegos artificiales de los primeros meses, superaron la crisis en la que dejaron de idealizarse mutuamente; dieron el siguiente paso hacia una relación estable y quizá hasta vivan juntos. Es más, tal vez trabajen en la misma empresa o incluso asisten al mismo gimnasio y obviamente, los fines de semana ven a los amigos y a la familia… juntos.

Esto es lo que solemos llamar una pareja saturada: dos personas que van mucho más allá de llevarse bien y convierten la dinámica de estar juntos en una zona de confort codependiente que devora prácticamente todos los aspectos de su vida. Como la expresión lo indica, es muy cómodo… hasta que la necesidad de autoafirmación e independencia de alguno de los dos sale a la luz y provoca una tragedia griega o bien, la rutina y aburrimiento hacen que, sin darse cuenta, terminen conviviendo como mellizos y no como pareja.

¿Por qué es importante la autonomía en la pareja?

Quizá hasta te has sentido culpable por reclamar un poco de espacio para ti misma, o te has asustado si tu pareja de pronto no parece tan cómoda haciendo todo a tu lado porque, si se aman, lo más natural es que quieran estar juntos todo el tiempo posible ¿no? La verdad es que el amor no sólo se nutre de familiaridad y cuidado constante. Aunque son las bases de una convivencia exitosa, eso que alimenta la llama de la pasión en una relación, tiene que ver con el misterio y la distancia. Es decir, para que una persona pueda cubrir las necesidades sexo afectivas de otra, se requiere un equilibrio muy particular entre cercanía e independencia, entre desear lo que no tengo ahora, pero confiar en que lo tendré después.

Cuando no tenemos absolutamente nada nuevo que contarle a la persona que amamos al final del día, cuando caemos en la tentación de convertirnos en “un solo ser” y no nos damos un respiro para extrañarnos un poco, perdemos el estímulo de “la otredad”, de lo ajeno, de lo que todavía está por descubrirse y ese es uno de los principales motores de erotismo, del interés y de nuestra motivación por ser cada día mejores por nosotros y también para agradar a nuestra pareja.

Estos tips te ayudarán si sientes que en la relación se está saturando el uno del otro:

Comunícate. Hay un problema de ambos que no debe ignorarse y aunque de momento puede ser manejable, en algún punto se saldrá de control si no hacen algo al respecto. Identifiquen la importancia que tiene para cada uno tener espacios exclusivos para sí mismos. Anticípense a las posibles inseguridades que puedan surgir cuando comiencen a ganar más independencia. Establezcan actividades y momentos de la semana que serán de carácter completamente individual. Retomar actividades que dejaron de lado al iniciar la relación es una buena idea. No dejen de darse confianza mutua y pequeños recordatorios diarios de lo mucho que se aman, se trata de ser independientes no indiferentes. Si a alguno de los dos les cuesta demasiado trabajo tomar distancia, aunque sea durante unas horas, quizá exista un problema emocional más profundo y sea buen momento para consultar con un profesional.

Recuerda que amar no significa “volverse uno con el otro”, sino tener un aliado de vida que te apoye a convertirte en la mejor versión de ti mismo y eso siempre implicará un profundo respeto por la individualidad y la autonomía de cada uno. Corregir a tiempo la saturación en la pareja es un acto de responsabilidad y cuidado para la relación.

