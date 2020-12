Cómo desconectarse cuando estás trabajando desde casa

Trabajar desde casa se ha convertido en la nueva normalidad durante la cuarentena por coronavirus, al menos para las personas afortunadas que todavía están empleadas y no han sido designadas como «esenciales». Todos nos estamos adaptando al Zoom profesional donde personalmente ya todos somos expertos. Y sin un viaje diario, parece que uno de los desafíos más urgentes es apagar todo al final del día, saber dónde termina el “trabajo” y comienza el “hogar”.



Por supuesto, en la era digital, desconectarse nunca ha sido sencillo: cuando tus canales de comunicación (y, posteriormente, tú) están siempre activos, dejar a un lado el trabajo será una lucha. Pero si estás acostumbrado a trabajar en una oficina, al menos solías tener una separación física entre tu vida profesional y personal; ahora el coronavirus ha colapsado ese espacio. Agrega el hecho de que estar en ese mismo espacio colapsado día tras día ya está poniendo a prueba nuestra salud mental, y obtendrá un verdadero cóctel de ansiedad. La necesidad de desconectar es más difícil y urgente que nunca. ¿Pero cómo?

Primero, ayuda a comprender la importancia de los límites, que tienen tanto que ver con la orientación interna como con la separación externa. Borrar el espacio entre tu oficina y tu hogar no solo elimina una barrera física, sino que también elimina el espacio entre tus identidades personal y profesional, lo que puede ser confuso psicológicamente.

“Necesitas que tu mentalidad se refuerce con varias señales”, dice Nancy Rothbard, quien preside el Departamento de Administración de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, «Qué llevas puesto, dónde estás sentado, cómo estás interactuando, estas son señales para ti mismo sobre la identidad que estás representando en ese entorno».

¿Por qué importa esa identidad? Porque traes partes de ti mismo al trabajo que quizás ni siquiera seas consciente de que estás trayendo, partes que pueden prepararse para emerger mediante señales y espacios físicos. Es «casi como entrenar a un perro», dice el psicoterapeuta Barry Michels, psicoterapeuta y autor de best-sellers. “No importa lo que hagas en el trabajo, hay un elemento de creatividad. Incluso si es solo la creatividad necesaria para trabajar una hora más cuando estás agotado, necesitas creatividad en tu trabajo para mantenerlo fresco, para generar nuevas ideas, para seguir adelante. Y la creatividad no proviene de la mente consciente; viene del inconsciente. Piénsalo: si se te viene a la cabeza, debe provenir de una parte de ti de la que no eres consciente».

Apagar esas piezas y dejar que se recarguen es tan importante como encenderlas. Aquí hay tres ideas que pueden ayudarte:

Cambia tu contexto

El libro de James Clear Atomic Habits es, efectivamente, un manual de instrucciones para desarrollar mejores hábitos, recopilado a partir de los agudos conocimientos de Clear sobre las complejidades del comportamiento humano. Entre sus principales lecciones está la idea de que los espacios físicos tienen sesgos de comportamiento. Haz algo una y otra vez en un lugar, luego, cada vez que estés allí, te sentirás impulsado a repetir ese comportamiento. Entonces, una forma de restablecer una frontera entre tu «trabajo» y tu «hogar» es hacer precisamente eso: restablecer una frontera física tanto como puedas. Designar determinados espacios para determinadas conductas. Clear llama a esto «un espacio, un uso». Es una forma de mantener tu trabajo en una pared, en lugar de permitir que suceda en cualquier lugar donde vivas.

Por supuesto, esto es más fácil si estás en cuarentena dentro de, digamos, una casa, lo que no todos están. Pero incluso si no estás en cuarentena en el apartamento de Friends, puedes hacer micro ajustes: siéntate en el mismo lugar en tu mesa cada vez que respondas correos electrónicos; mueve una silla a un espacio diferente en el apartamento y designa esa como la única área donde lees o haces trabajo creativo.

Si no tienes absolutamente ningún espacio flexible, intenta crear barreras de otras formas. Clear tiene un amigo que solo escribe en su computadora de escritorio, solo lee en su iPad y solo usa su teléfono para comunicarse. Michels sugiere crear una separación temporal si puedes: comienza y termina tu «día de trabajo» a la misma hora todos los días. Rothbard plantea la idea de separar las formas visuales de comunicación (como Zoom) de las auditivas (como las llamadas telefónicas), eligiendo un medio para reuniones y otro para ponerse al día con amigos.

Tal vez estés pensando: entiendo que esto me ayudará a estructurar el trabajo, pero ¿cómo me ayuda a desconectar? Porque al final de tu día de trabajo, puedes alejarte de los espacios físicos en los que trabajas, un cambio de señales de contexto que ayudarán a tu cerebro a realizar una transición más fluida al modo posterior al trabajo. Como dice Rothbard, estás destinado a «señalarte a ti mismo: esto es algo diferente. Esta no es una continuación de la interminable corriente de trabajo».

Crea un “ritual de cierre”

Aunque cambiar tu contexto físico puede ser una señal poderosa para ti de que el trabajo ha terminado, puedes amplificar tu impacto creando un «ritual de cierre». Ese es un término utilizado por Cal Newport, cuyo libro Deep Work explora la práctica de la mono-tarea altamente enfocada. El a menudo hace ese trabajo profundo desde casa y, por lo tanto, sabe algunas cosas sobre cómo salir de un agujero de trabajo profundo.

Su ritual de cierre implica planificar para el día siguiente (si todavía tiene energía), «cerrar ciclos abiertos» (revisar tu bandeja de entrada para asegurarte de que no te perdiste nada urgente y mirar tu calendario para el día siguiente, dos cosas que le dan a tu mente la confianza de que está bien detenerse en este momento), y luego decir una frase que indique que el trabajo está terminado hasta la mañana. En su caso, se trata de «cierre programado confirmado».

Según Robert Sutton, psicólogo organizacional que trabaja en Stanford, los rituales son importantes, especialmente en este momento. “En un mundo difícil e impredecible, te permiten tener alguna predicción y control sobre lo que sucede en tu vida, alguna estructura en lo que podría ser un tiempo completamente desestructurado”, dice. ¿Su ritual de cierre? Él y su esposa pasean al perro, pasan un rato en el jacuzzi y preparan un Martini.

Lo importante aquí no es lo que haces, sino que haces algo para reemplazar y simular tu viaje, que es un ritual de apagado incorporado. Ten una hora de cena regular. Da un paseo seguro y socialmente distante. Cambia tu ropa.

“Un ritual es un conjunto de comportamientos, a veces involucra objetos sagrados o especiales, que significa un cruce de un estado a otro”, dice Michels. Cita una ceremonia de matrimonio o un agradecimiento antes de una comida; nada cambia sustancialmente, pero se señala un cambio importante. “Es una forma de significar que estamos terminando una actividad y comenzando otra. La razón por la que es importante y útil es que, nuevamente, le indica al inconsciente: ‘Está bien, esto es una parada y un paso a otra actividad, para la cual puede que no te necesite en absoluto, o para la que pueda que te necesite en un futuro. de una manera completamente diferente a la que te necesitaba antes”. Te da permiso para relajarte.

Cambia tu energía

Cuando trabajas desde casa, las situaciones de interrupción del trabajo ocurren de manera mucho más abrupta. Tu hijo se asusta con las quemaduras en su sándwich justo cuando inicias sesión para una presentación al mediodía, o tienes que pasar directamente de una tensa reunión de Zoom a hacer una lista de compras con tu pareja. De cualquier manera, estás menos presente, menos capaz de entregar el 100% de tu capacidad intelectual a la tarea en cuestión. «La investigación muestra que, si estás estresado en una reunión, es más difícil concentrarse en lo siguiente», dice Rothbard. «Tienes que regular esa emoción negativa y eso te distrae».

De ahí la importancia del tercer paso de apagar efectivamente. Una vez que hayas cambiado tu contexto físico y te hayas involucrado en un ritual de cierre, no te apresures a lo siguiente. Permítete algo de espacio y tiempo para hacer la transición con agrado.

«Quieres cambiar tu energía», dice Clear. «No me refiero a una especie de cortejo. Cuando has estado trabajando durante cuatro horas y comienzas a sentirse fatigado, muchas veces es cuando la gente pide una pizza o compra compulsivamente en línea». No hay nada de malo en encontrar consuelo en la comida o en la terapia de compras en un momento como este. Pero el punto de Clear tiene que ver con la intención: no debes permitir que la fatiga mental te lleve habitualmente a conductas poco saludables de las que te arrepientas. Recuerda una vez, sintiéndose cansado al final de un largo día de trabajo, cuando se preparaba para pedir una pizza para la cena. En su lugar, decidió hacer una serie de flexiones. Terminó haciendo tres series, salpicando agua en su cara y dándose cuenta de que en realidad no quería pizza. “Me di cuenta de que, todo lo que realmente quería era sentirme diferente. Solo quería empezar de nuevo».

Pero cambiar tu energía no se trata realmente de ganar la guerra contra la pizza. También se trata de hacer tu trabajo de manera más eficaz. Como cualquier otra cosa, el trabajo llega a un punto de rendimientos decrecientes. En algún momento, cambiar al modo «apagado» te hará mucho más efectivo cuando sea el momento de volver a encenderlo. Volverás restaurado, con tu cerebro reseteado sobre los problemas que surgieron durante el día, un paso clave en el proceso creativo de resolución de problemas. También te ayudará a dormir mejor y, por supuesto, el sueño ayuda a proteger tanto tu sistema inmunológico como tu cordura.

“Hay investigaciones que muestran que lo que haces antes de irte a dormir tiene un impacto en la calidad del sueño, en tu compromiso y tu capacidad de concentración al día siguiente”, dice Rothbard. Las actividades de ocio pasivo, como ver televisión o leer un libro, se asociaron con un mejor sueño que hacer algo como responder correos electrónicos del trabajo. «Si continúas enviando correos electrónicos de trabajo justo antes de irte a la cama, se quedan en tu cabeza mientras te vas a dormir».

Y si hay algo que ninguno de nosotros necesita en este momento, son los correos electrónicos mientras dormimos.

Artículo por GQ Magazine