¿Estás en un matrimonio sin sexo? Esto es lo que puedes hacer

Las probabilidades son bastante altas de que cuando tú y tu pareja se reunieron, tuvieron relaciones sexuales, probablemente mucho más que ahora. Pero los horarios intensos y el estrés tienen una forma divertida de quemar tu libido. Entonces, no es inusual preguntarse de repente si podrías estar en un matrimonio asexuado porque las cosas se han enfriado en el dormitorio últimamente.

Pero no eres el único que está pasando por esto. “Esto es muy común”, dice Ramani Durvasula, PhD, autor de Should I Stay or Should I Go? Jess O’Reilly, PhD, presentadora del podcast @SexWithDrJess, está de acuerdo. «No conozco a ninguna pareja que no encuentre una discrepancia en el deseo o una disminución en la frecuencia en algún momento», dice ella.

Tiene sentido cuando realmente lo piensas, dice O’Reilly. “El deseo sexual tambalea a lo largo de tu vida y durante el curso de una relación”, explica. «En las relaciones a largo plazo, si esperamos que el deseo se produzca de forma espontánea, es posible que nunca tengas relaciones sexuales».

La excitación puede ser algo complicado, dice O’Reilly. Es algo que tiene que suceder tanto mental como físicamente. Eso puede ser algo difícil de lograr cuando estás constantemente agotado por el trabajo y mentalmente en blanco al final de un largo día.

Pero, un período de sequía a corto plazo no necesariamente equivale a un dormitorio muerto. Hay una gran diferencia entre tener una semana libre en lo que consideras tu vida sexual normalmente activa y estar en un matrimonio sin relaciones. Si te preocupa estar cayendo en un territorio totalmente asexuado, vale la pena investigarlo. Es decir, lo que realmente significa estar en un matrimonio sin sexo y cómo cambiar las cosas para que puedas hacerlo.

¿Cómo es exactamente un matrimonio sin sexo?

En realidad, no existe una definición establecida de matrimonio asexuado, dice O’Reilly. Puede ser cualquier cosa, desde tener relaciones sexuales solo unas pocas veces al año hasta no tener relaciones sexuales en absoluto. Algunos expertos sugieren que «seis meses sin relaciones sexuales constituyen un matrimonio sin actividad sexual», dice. Aunque para algunas personas, tener relaciones sexuales solo una vez al mes es preocupante.

Todo se reduce a la frecuencia con la que crees que deberías tener relaciones sexuales y cómo te sientes acerca de la falta de ellas. «La percepción puede ser tan importante como los propios datos sin procesar», dice O’Reilly. «Si crees que el sexo es esencial para una relación feliz, pero también crees que tu matrimonio es sin actividad sexuales, es más probable que consideres la posibilidad de separarse».

Para el registro: estar en un matrimonio sin sexo no significa necesariamente que tú y tu pareja estén descontentos el uno con el otro. “Un matrimonio sin relaciones sexuales puede parecerse a cualquier matrimonio: algunos pueden ser saludables en todos los demás aspectos, otros pueden estar tensos y llenos de conflictos.

¿Cómo ocurren los matrimonios sin sexo?

Cada pareja es diferente, pero Durvsula dice que, por lo general, hay dos formas principales en las que puede ocurrir un matrimonio sin sexo. “En algunos casos, puede ocurrir un evento que interrumpa el sexo”, dice ella; piensa: pérdida y estrés financiero. “En otros, es solo un lento avance. Sigue siendo desanimado y luego, un día, la persona mira hacia arriba y se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde que tuvieron relaciones sexuales».

El último tiende a ser el más común, dice O’Reilly. “La mayoría de las parejas comienzan a tener relaciones sexuales cada vez con menos frecuencia en el transcurso de meses y luego años”, agrega. Algunas parejas que terminan en esta situación comienzan teniendo relaciones sexuales con regularidad, pero luego cosas como los niños, los plazos, los viajes, los problemas de salud mental y la vida en general pueden alterar el deseo, y puede continuar a partir de ahí.

Y dormir, lo creas o no, también es un problema.

¿Cómo puedes reconstruir las cosas si estás en un matrimonio sin sexo?

El hecho de que no tengas relaciones sexuales ahora no significa que no puedas hacerlo en el futuro. Pero requiere un poco de esfuerzo por parte de todos.

Primero, intenta averiguar cómo llegaste a este lugar. “Habla de eso”, dice Durvasula. «Los dos pueden estar en la misma página en cuanto a cómo llegaron allí, o puede que no, pero la única forma de saberlo es comunicándose al respecto». Dile a tu pareja que, si bien no estás seguro de cómo llegaron a este lugar, es importante para ti que ambos se sienten juntos, lo resuelvan y propongan posibles soluciones. «Y si no pueden comunicarse al respecto, entonces tienen problemas más grandes que el sexo». Añade Durvasula.

«Estas no son conversaciones únicas y pueden ser un desafío», dice O’Reilly. Puede ser útil contar con el apoyo de un terapeuta o consejero que te guíe a través del proceso, si ambos están dispuestos a hacerlo.

Una vez que puedas identificar qué hay detrás de tu matrimonio sin sexo, Durvasula recomienda tratar de abordar esos factores. Si es inducido por el estrés, intenta averiguar qué pueden hacer ambos para reducir las cosas, ya sea hablando con tu jefe sobre cómo administrar tu carga o retomar una actividad que sea solo para ti para que puedas relajarte. Si hay un problema de salud mental en juego, haz lo que puedas para buscar atención o apoya a tu pareja en busca de atención.

En algún momento es importante averiguar con qué frecuencia es probable que tengas relaciones sexuales, en un escenario de mundo perfecto. ¿Quieres tener sexo una vez al mes? ¿Una vez por semana? ¿Quieres cambiar cosas sobre la forma en que tienes relaciones sexuales? Todas estas son cosas cruciales para repasar.

Luego, aumenta la intimidad lentamente. “No tienes que pasar de cero a 60”, dice Durvasula. «Puede ser que una pareja necesite construir intimidad gradualmente: tocar, abrazar, abrazar, besar, reconstruir la intimidad física de nuevo a la vida». Eventualmente, debería seguir el sexo real, dice ella.

Si después de haber dado lo mejor de ti, tu matrimonio sin sexo aún te molesta y sientes que necesitas ayuda, Durvasula recomienda traer a un profesional de la salud mental. “Puede que no siempre se necesite un profesional si la comunicación puede facilitar la intimidad, pero si eso no parece mover la aguja, entonces puede ser necesario hablar con un profesional o profesionales”, dice ella.

Artículo por Women´s Health