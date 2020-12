Las redes sociales son mi trabajo. Estas son las 5 formas en que practico el bienestar digital

Siempre me he considerado que tengo una buena relación con mi teléfono. Nunca olvidaré un tiempo en la universidad, casi el momento en que mis amigos y yo comenzamos a retirar nuestros estados de BBM para el último iPhone, que dejé mi teléfono arriba en mi dormitorio para cargar. Estaba sentada con algunos de mis compañeros de cuarto, haciendo la tarea en la mesa de la cocina, cuando mi amigo me preguntó si había recibido el mensaje de texto de tal y tal, y tuve que explicarles que no había revisado mi teléfono porque estaba arriba. Ella respondió con una mirada dramática de sorpresa en su rostro, «No sé cómo lo haces».

De hecho, solía participar en desintoxicaciones digitales todo el tiempo antes de que fueran realmente una cosa. Dejé Facebook durante la Cuaresma un año para concentrarme en mi trabajo escolar y me di cuenta de cuánto tiempo libre tenía para leer The New York Times e ir al gimnasio. Pero todo eso terminó rápidamente una vez que terminé la escuela y obtuve mi primer trabajo en una agencia de publicidad en las redes sociales, donde estar lejos de mi teléfono durante unas horas (y mucho menos varias semanas) simplemente no era una opción.

Entre estar al tanto de los correos electrónicos a pesar de una bandeja de entrada en constante crecimiento; publicar subtítulos inteligentes en el feed; y al desplazarme por las historias de Instagram, los tweets, los IGTV o cualquiera que sea el medio de tendencia más reciente, mis ojos están constantemente pegados a varios dispositivos, a veces todos a la vez. Pero en los años transcurridos desde que las redes sociales se han convertido en una parte central de mi carrera (y especialmente en los dos últimos, en los que comencé a trabajar directamente en el espacio del bienestar), finalmente encontré un equilibrio entre estar al tanto de mi trabajo en el mundo digital y poder mirar otra cosa además de una pantalla de vez en cuando. Estos son algunos de mis mejores (y súper factibles, sin importar cuál sea tu trabajo) consejos para practicar el bienestar digital.

• UTILIZA EL MODO “NO MOLESTAR”



Comencemos con una práctica obvia (y bastante fácil): encender el teléfono en el modo “No Molestar”, especialmente antes de acostarse. A decir verdad, comencé a incorporar este ritual en mi rutina para dormir porque, dado que la mayoría de mis amigos viven al otro lado del país, constantemente me despertaban con pings y DM a las 3 am. Por desgracia, sigue siendo una herramienta maravillosa si estás buscando para tomar medidas enérgicas contra las emisiones de luz azul antes de acostarte, pero no estás listo para comprometerte a apagar completamente tu dispositivo.

• BLOQUEA EL TIEMPO EN TU CALENDARIO PARA LOS DESCANSOS DIARIOS



Incluso si tu trabajo no requiere que estés en tu teléfono todo el día, existe una gran posibilidad de que requiera que mires la pantalla de una computadora durante varias horas a la vez. Yo siempre tomo descansos durante la jornada laboral para salir y dar un paseo. Considéralo una gran excusa para almorzar, volver a tomar una taza de café o incluso simplemente para tomar un soplo de aire fresco. Si vives en un área donde no se puede acceder exactamente a la calle durante todo el año, lee un libro durante la pausa del almuerzo o simplemente levántate y estírate de vez en cuando.

• NO VEAS TU INSTAGRAM INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE DESPERTAR



Esto solía ser un muy mal hábito mío hasta que me di cuenta de que desplazarme por las redes sociales y revisar los correos electrónicos (incluso si era por trabajo) en realidad me estaba retrasando el horario y me hacía luchar para llegar a la oficina a tiempo. Finalmente, establecí una regla simple para mí: tan pronto como apago mi alarma por la mañana, revisaría los mensajes de texto inmediatos y comenzaría a prepararme para el día sin mirar las redes sociales o los correos electrónicos. Quiero decir, si algo fuera realmente urgente, recibirías un mensaje de texto o una llamada, ¿verdad? Comencé a dedicar unos minutos cada mañana (después de tomar el té, por supuesto) para revisar todos mis correos electrónicos y revisar las redes sociales. Tener una buena mini desintoxicación digital todas las mañanas me ayuda a mantener el rumbo y, honestamente, me permite salir mucho más rápido.

• ESTABLECE UNA HORA PARA ZONAS SIN TELÉFONO



Mi novio y yo discutimos constantemente sobre quién pasa más tiempo en su teléfono. Si bien afirmo que en realidad no me escucha mientras revisa las últimas noticias deportivas y afirma que estoy constantemente en mi teléfono incluso cuando estamos cenando o viendo una película, ambos podemos estar de acuerdo en que debemos practicar más presencia en compañía del otro. Así que ambos hemos convertido en una prioridad dedicar menos tiempo a nuestros teléfonos este año y disfrutar más tiempo juntos en la vida real. Algunos de mis trucos son dejar mi teléfono en otra habitación para que se cargue, activar el modo avión durante las caminatas y otras actividades en las que quiero tomar fotos sin sentir la tentación de responder mensajes de texto o publicar en Instagram, y mantener mi teléfono en mi bolso en la cena en lugar de en la mesa frente a mí.

• SILENCIA A CUALQUIERA QUE YA NO SEA RELEVANTE PARA TI (Y ELIMÍNALO SI ES NECESARIO)



No estoy segura de que todos conozcan esta práctica herramienta, pero ahora puedes silenciar las cuentas de Instagram para que dejen de aparecer en tu feed o en la lista de historias de Instagram. (Por cierto, también puede hacer esto en Facebook y poner los mensajes de iPhone de todo el grupo en el modo no molestar). Dado que estar al día con las últimas noticias y tendencias en el espacio de bienestar es una parte importante de mi trabajo, no verificar Instagram durante horas a la vez no es exactamente posible para mí. Dicho esto, puedo reducir fácilmente mi tiempo de desplazamiento asegurándome de que todas las cuentas que sigo en las redes sociales sean en realidad las que necesito ver y no personas al azar de la escuela secundaria que no he visto en varios años. La mejor parte de silenciar es que en realidad no tienes que dejar de seguir a la persona, por lo que siempre puedes consultar su perfil si lo deseas, pero no pasarás momentos preciosos en tu día viendo algo que realmente no te importa tanto. Créeme, no te estás perdiendo de mucho.

Siempre busco más formas de practicar el bienestar digital durante mi rutina diaria. ¿Cuáles son algunas de tus prácticas y herramientas preferidas?

Artículo por The Thirty