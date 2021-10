Ministro de Salud pedirá asesoría legal en relación al contrato con el Fondo Ruso de Inversiones

El Ministro de Salud, Francisco Coma dijo en una entrevista con Emisoras Unidas que abrirán un concurso para contratar los servicios de una firma de abogados para que asesore al equipo legal de la cartera que dirige y de recomendaciones en relación al contrato que firmó su antecesora, Amelia Flores con la subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID), Human Vaccine LLC para la compra de vacunas Sputnik V.

El funcionario también reveló que todavía no ha tenido acceso al contrato completo porque no ha sido adherido al acuerdo de confidencialidad por lo que no tiene permitido leer el documento. El médico aseguró que solo conoce generalidades de lo pactado para la adquisición del fármaco.

Coma indicó que se está realizando el proceso para que pueda conocer los detalles del contrato. “Esto se está formalizando en estos días y una vez que haya sido confirmado, pues de inmediato entraré a revisar los contratos a cabalidad, asesorado por una firma de abogados especializada en este tipo de negociaciones internacionales”,

El 30 de marzo pasado la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, suscribió un contrato con Human Vaccine para la compra de 8 millones de tratamientos de dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Guatemala pagó un adelanto de Q614.5 millones que corresponde al 50 por ciento del acuerdo.

