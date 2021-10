Los hábitos de consumo de bebidas que debes evitar si tienes más de 50 años

El cuerpo humano cambia con el paso del tiempo. Si quieres mantener tu salud en condiciones, descubre qué hábitos de consumo de bebidas los dietistas aconsejan evitar cuando llegas a los 50.

Beber alcohol a diario

Si se transforma en algo diario, puede tener efectos muy dañinos para tu salud, especialmente si tienes más de 50 años.

“Incluso las opciones de alcohol sin azúcar pueden contribuir al aumento del peso, debido al hecho de que las calorías líquidas carecen de fibra, de proteína, de grasa y de cualquier nutriente que contribuya a sentirse lleno y saciado. Esto puede llevar a una ingesta calórica excesiva e incluso a omitir una opción más nutritiva en lugar de ese segundo vaso de cerveza o de vino”, explica Megan Roosevelt, fundadora de HealthyGroceryGirl.com citada por el portal Eat This, Not That.

Beber alcohol antes de acostarse

No solo hay que tener cuidado con las calorías de esas bebidas alcohólicas. El alcohol también puede tener un impacto profundamente negativo en tu sueño.

“Consumir demasiado alcohol antes de acostarte puede reducir la calidad del sueño, incluido el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), o el sueño profundo. Si bebes demasiado antes de acostarte, o incluso cerca de la hora de irte a la cama, tu productividad al día siguiente puede verse afectada”, explica Courtney D’Angelo, dietista licenciada y autora de Fit Healthy Momma.

Consumir bebidas azucaradas

Las bebidas endulzadas con azúcar no le hacen ningún favor a tu salud a ninguna edad, y son particularmente dañinas si tienes más de 50 años.

“A medida que envejecemos, nuestra función cognitiva se ve cada vez más perjudicada. La buena noticia es que la dieta puede influir en cómo envejece nuestro cerebro. Estudios epidemiológicos e investigaciones en ratones han demostrado que la ingesta elevada de azúcar refinada se asocia a una disminución de la función cognitiva. De ahí que sea buena idea reducir la ingesta de azúcar refinada y de bebidas endulzadas con azúcar a medida que envejezcas”, explica Lacy Ngo, autora de The Nourishing Meal Builder, a propósito de un estudio de 2018 publicado en Nutrition Hospitalaria.

Consumir demasiadas bebidas con cafeína

Incluso si no estás cargando tu café con azúcar, el exceso de cafeína puede tener un efecto muy perjudicial en tu salud después de los 50.

“Después de los 50, dormir bien puede ser más difícil [y] la cafeína puede tardar hasta 10 horas en desaparecer por completo”, explica Keith-Thomas Ayoob, profesor clínico asociado emérito del Albert Einstein College de Medicina citado por el portal Eat This, Not That. “Tómate una taza de café o de té por la mañana, pero luego opta por uno descafeinado”, recomienda Ayoob.

Beber líquidos poco antes de la hora de acostarte

Beber un poco de agua antes de irte a la cama puede no ser relevante, pero beber mucha puede influir en gran medida en la calidad y duración de tu sueño.

“Los hombres pueden experimentar un agrandamiento de la próstata. Para reducir el número de veces que tienes que levantarte por la noche para orinar, puedes beber más líquidos durante el día, de forma sea menos necesario orinar por la noche, lo que interrumpe el sueño”, dice Ayoob, quien recomienda beber solo lo necesario para tomar cualquier medicamento durante la noche dos o tres horas antes de irte a dormir.

Te puede interesar: