Los efectos en la salud de beber jugo de frutas a diario

Durante mucho tiempo, el consumo diario de jugos de frutas se consideró un hábito indudablemente saludable. La realidad, sin embargo, es un poco distinta. Después de todo, ¿beber jugo todos los días es bueno o malo para nuestro organismo?

Uno de los principales efectos secundarios de beber un vaso de jugo es el pico de azúcar en la sangre que causa.

“Siempre que uno bebe jugo, los azúcares que se encuentran naturalmente en el jugo, además de los azúcares adicionales agregados, se absorben rápidamente por el cuerpo. Esta rápida absorción de energía conduce a un aumento en el azúcar en la sangre”, explica la nutricionista Alexandra Salcedo al portal Live Strong.

Esto se debe a que, al preparar un jugo, la pulpa, la semilla y la cáscara de la fruta se quitan y se desechan. Con ellas se descartan también las fibras del alimento. La fibra es uno de los elementos que puede retardar la digestión y absorción de los carbohidratos simples —es decir, los azúcares— en el tracto gastrointestinal.

Sin la fibra, “los carbohidratos simples de la fruta se absorben más rápidamente y pueden causar un aumento drástico de la glucosa en sangre”, agrega la nutricionista Cara Harbstreet, al portal Eat This, Not That! (ETNT).

Por esta razón, aquellas personas que padecen diabetes o que tienen problemas en mantener estables los niveles de azúcar en la sangre deben consumir con precaución los jugos de fruta.

“Para una persona con diabetes, el jugo puede ser problemático, ya que probablemente provocará un aumento rápido de los niveles de azúcar en la sangre”, subraya la nutricionista Shena Jaramillo a ETNT.

Además, las fibras que uno deja de consumir al beber jugos en lugar de consumir frutas enteras son justamente uno de los nutrientes que hace que estos alimentos sean considerados tan saludables.

Las fibras desempeñan un importante papel en el buen funcionamiento de nuestro organismo pues reduce los niveles de colesterol, regula el trabajo del intestino, ayuda a mantener un peso saludable y colabora en el control de los niveles de azúcar en la sangre, apunta Mayo Clinic.

La ingesta frecuente de jugos de fruta podría tener, además, otro lado negativo. Estas bebidas a menudo tienen un alto contenido calórico, lo que puede provocar un aumento de peso si se beben a diario, de manera exagerada.

“Desde una perspectiva calórica, beber varios vasos de jugo al día equivale a beber varios refrescos. Realmente no ofrece ningún valor nutricional adicional, pero acumulas las calorías y el azúcar”, afirmó Jaramillo a Live Strong.

Asimismo, el consumo diario de ciertos jugos podría afectar también a los dientes. Según la Asociación Dental Estadounidense, las bebidas ácidas como el jugo de manzana o de naranja pueden contribuir a la erosión permanente de los dientes, por lo que es mejor no consumirlas a diario.

Según Salcedo, aunque aportan muchos nutrientes, al considerar todos los efectos del jugo de frutas en el organismo, no es recomendable consumir esta bebida diariamente.

