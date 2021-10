Guatemala supera el pico de la tercera ola de contagios

El país superó la tercera ola de COVID-19 que se manifestó entre julio y septiembre y en la que la presencia de la variante Delta se detectó en el 75 por ciento de las pruebas que fueron analizadas a finales de septiembre.

Durante la parte más alta de la ola –en esos tres meses– murieron 3 mil 932 personas, un promedio de 42 fallecimientos diarios, por complicaciones ocasionadas por coronavirus.

El extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, informó que “la crítica ola COVID-19 por la variante Delta se desvanece en Guatemala. Los casos se han reducido al nivel de julio de 2020”.

Asturias también explicó que el mayor impacto de la tercera ola se dio en la Meseta Central, pero que existen municipios en las zonas nororientales y suroccidentales que aún se mantienen en alerta roja por los casos de COVID-19.

El medio estadounidense, The New York Times, explicó que India, Francia, España, Gran Bretaña, Indonesia y otros países donde se detectó la variación Delta, el pico de casos se alcanzó casi dos meses después de identificarla.

En septiembre, la cantidad de pruebas de COVID-19 no superó las 9 mil 351, mientras que en agosto se rebasaron los 10 mil test diarios.

Disminución de pruebas

Para la integrante de Laboratorio de Datos, Karin Slowing, el descenso de la curva de contagios puede verse influenciado por la disminución de pruebas realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

“Tenemos un severo problema en la reducción del testeo que hace que se vea más pronunciada la reducción, pero esos son nuevamente problemas de gestión; no hay suficiente testeo o decidieron no hacerlo para que se vea más rápido el descenso, eso no sabemos”, aseguró la integrante del Laboratorio de Datos.

El MSPAS reportó que en agosto hubo días en los que practicaron más de 15 mil pruebas, y mantuvieron un promedio de pruebas diarias de más de 10 mil test, pero en septiembre el promedio no supera las 9 mil 351; la última semana fueron practicadas 3 mil 413 pruebas.

Slowing advirtió que hay que esperar un par de semanas para determinar si la positividad de las pruebas va a descender más allá del cinco por ciento o se va a mantener en una meseta donde entre el 10 y el 15 por ciento de las pruebas practicadas eran positivas.

Slowing señaló la necesidad de que la población siga limitando su movilidad –en la medida de lo posible–, manteniendo el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de la mascarilla.

Aumenta cobertura

El sitio Our World in Data publicó una gráfica en la que analiza qué países han vacunado a más del 40 por ciento de su población con al menos una dosis, quiénes están en camino de alcanzar esa cifra y quiénes no lo lograrán antes de finalizar 2021.

Según el sitio web especializado en datos estadísticos, Guatemala cuenta con más del 38 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis, por lo que antes de finalizar el año estaría superando el 40 por ciento de la población mayor de 18 años.

Los reportes del MSPAS muestran que casi 4.6 millones de habitantes ya recibieron alguna de las dosis de la vacuna y alrededor de 2.5 millones ya tienen el esquema completo.

Investigan complicaciones

El Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas, integrado por representantes del MSPAS, Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (Conapi) y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), investigan dos casos de personas que tuvieron complicaciones después de recibir la dosis. Según el ministro Francisco Coma, todavía no se establece si los padecimientos de salud están relacionados con la vacuna.