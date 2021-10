El grave peligro para la salud que ocultan las manías

Las manías son un alimento de alto valor nutritivo muy popular alrededor del mundo. Pero a pesar de que es una excelente fuente de proteínas y tiene un alto contenido de diversas vitaminas, minerales y compuestos vegetales, este alimento puede representar un serio riesgo para nuestra salud.

Si no se observan las condiciones adecuadas de cultivo y almacenamiento, esta leguminosa, también conocida como maní, puede terminar infectada por algunas clases de hongos. Estos mohos producen aflatoxinas, unas sustancias tóxicas que “suponen un grave peligro para la salud humana”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las manías están expuestas a la aflatoxina, que es un hongo asociado con el cáncer de hígado”, afirmó Victoria Glass, una médica del Instituto Farr en el Reino Unido, al portal Eat This, Not That! (ETNT).

De hecho, las aflatoxinas son, según la OMS, “carcinógenos potentes” que pueden afectar a cualquier órgano o sistema de nuestro organismo, pero atacan en particular al hígado y al riñón. Estas sustancias son causa de cáncer hepático, como apuntó la especialista, pero también se han relacionado con otros tipos de cáncer.

Según el ente sanitario, las aflatoxinas son genotóxicas, es decir, son capaces de causar daño al ADN y pueden causar defectos congénitos en niños. Estudios sugieren, además, que podrían estar detrás de un retraso del crecimiento en los niños.

Además, las aflatoxinas son sustancias inmunosupresoras, por lo que son capaces de reducir la resistencia de nuestro cuerpo a los agentes infecciosos, como por ejemplo el bacilo tuberculoso o el VIH.

Para reducir la posibilidad de exposición a esas sustancias tóxicas, la OMS recomienda a los consumidores inspeccionar minuciosamente las manías (y también los cereales y frutos secos) para ver si tienen hongos. Se debe siempre descartar aquellas que tengan un aspecto mohoso, decolorado o marchito. Además, es recomendable comprar manías lo más frescas posible y que no hayan sido transportadas durante mucho tiempo.

Más allá de las aflatoxinas, existe otra señal de alerta a la que es necesario estar atento al consumir manías, subraya Glass. Este alimento puede causar algunas molestias e incluso ser fatal para algunas personas.

El maní “puede causar reacciones alérgicas graves en algunas personas”, aclara la médica.

Eso significa que, si bien las manías son alimentos nutritivos y relativamente saludables, comparados a diversas otras opciones de refrigerios, es necesario tener en cuenta algunos cuidados antes de consumirlos, concluye ETNT.

