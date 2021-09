IGSS advierte sobre el uso indiscriminado de Azitromicina

La gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Ana Marilyn Ortiz Ruiz, advirtió que el uso indiscriminado de Azitromicina para tratar el COVID-19 podría ocasionar resistencia bacteriana.

Ortiz indicó que en el kit básico de medicamentos entregados por el Seguro Social no están incluidas la Ivermectina y la Azitromicina, ya que el primero no está comprobado su uso efectivo para tratar el COVID-19 y en el segundo, por ser un antibiótico, está recomendado para bacterias, no para los virus como el SARS-CoV-2.

La gerente del IGSS dijo, en la citación con la Comisión Legislativa de Seguridad Social, que ellos gastan Q42 por cada kit de medicamentos entregados a los pacientes con COVID-19 leve. Ortiz enfatizó en que el uso de antibióticos se da cuando el paciente tiene alguna comorbilidad, pero debe ser un fármaco recetado por el médico.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) sigue incluyendo en sus kits de medicamentos la Ivermectina y la Azitromicina. La OMS desaconsejó el uso de ivermectina para pacientes con COVID-19, salvo que sea para estudios clínicos.