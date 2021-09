Guatemala sin formalizar compra de vacunas con AstraZeneca

Hace más de un mes, el mandatario aseguró que se había firmado un contrato con AstraZeneca para la compra de 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha mantenido en reserva los datos de dicha negociación, como la cantidad de biológicos que serán adquiridos y para cuándo se esperan las entregas.

Giammattei aseguró el 16 de agosto, tras un acto en el que empresarios donaron camas médicas al Hospital Temporal del Parque de la Industria, que de los 4 millones de dosis que se acordaron con la farmacéutica, 2 millones serían comprados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

No obstante, el presidente del IGSS, José Flamenco Jau, indicó que el Seguro Social comprará 1 millón de dosis y que el contrato todavía no se ha terminado de formalizar, por lo que no se han establecido fechas de entrega del fármaco “aún no está formalizado el contrato, no se ha terminado de firmar, como están en vías de negociación; cuando esté formalizado nos darán el calendario de despacho”, dijo Flamenco.

Cambia cantidad

El 15 de septiembre, después de la arriada del pabellón nacional como parte de las actividades de esa fecha, Giammattei dio una cifra diferente a la que reveló en agosto: “Se cerró una compra de 1 millón de vacunas AstraZeneca que entrarán en la primera semana de octubre, y que nos hemos propuesto ponerlas en menos de 60 días”.

Un día después, cuando Amelia Flores dejó el cargo de ministra de Salud, se refirió de manera escueta a las dosis negociadas con AstraZeneca. Flores se limitó a decir que “en los meses siguientes” se empezarán a recibir las vacunas de esa farmacéutica y que al IGSS le corresponderá

1 millón del total de la compra.

El nuevo ministro de Salud, Francisco Coma, fue abordado para la realización de esta nota. Pero cuando se le contactó no quiso dar detalles de este proceso y dijo que posteriormente se comunicaría con este medio; sin embargo, hasta el cierre de la misma no hubo comunicación.

Al país han ingresado 2 millones 400 mil 700 dosis de la vacuna AstraZeneca, de las cuales el 70 por ciento han sido donadas por India, México, Canadá, España y República Dominicana.

Vacunación combinada

La vacuna AstraZeneca es una de las recomendadas para poder realizar una inmunización combinada (heteróloga) contra el COVID-19, de acuerdo con un dictamen del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización (Conapi). Según el presidente del Consejo, Herberth Maldonado, esta marca puede ser combinada con las vacunas de las marcas Pfizer o Moderna (de ARNm).