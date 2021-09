Este es el efecto secundario de las peras en el organismo

Además de su rico sabor, las peras también son alimentos repletos de nutrientes. Esta fruta tiene diversos impactos positivos en nuestra salud y, hoy, te contamos acerca de un efecto secundario de las peras en el organismo que quizás desconocías.

Uno de los principales beneficios de la ingesta de peras para el cuerpo es el hecho de que son una excelente fuente de fibra.

“Hay alrededor de seis gramos de fibra en una pera de tamaño mediano”, dice la nutricionista estadounidense Amy Goodson a Eat This, Not That! (ETNT), una web dedicada a la alimentación saludable.

Según la especialista, debido a su alto contenido de fibra, estas frutas “son excelentes para la salud del corazón y el intestino“.

Pero…​​ ¿para qué necesitamos fibra?

La fibra es un nutriente que desempeña un papel clave en nuestro organismo. El cuerpo las utiliza para regular el proceso de digestión, mantener sano el intestino e incluso para prevenir algunas enfermedades crónicas.

Lo más curioso es que el cuerpo, en realidad, no puede digerir la fibra de la misma manera que lo hace con otros nutrientes. La fibra pasa por el organismo “absorbiendo líquido o siendo absorbida por líquido, dependiendo de su tipo”, detalla ETNT.

Es decir, existen dos tipos distintos de fibra: soluble e insoluble. La mayoría de los alimentos ricos en fibras contienen ambas, como es el caso de las peras.

Fibra soluble

A medida que la fibra soluble se disuelve en el agua de nuestro cuerpo, se convierte en una especie de gel que puede mejorar la digestión de diversas maneras. Según Goodson, ayudan a mantener no solo la buena salud intestinal, sino también la cardíaca.

“La fibra soluble puede ayudar a tu intestino actuando como un prebiótico y alimentando las bacterias ‘buenas’ en tu cuerpo, también puede mantener tu corazón saludable al ayudar a reducir el colesterol”, afirmó la médica.

Además, la fibra soluble desempeña un papel en el control de la glucosa en la sangre, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de padecer diabetes, apunta Healthline.

Fibra insoluble

Como sugiere su nombre, la fibra insoluble no se disuelve en agua. Este tipo de fibra, en realidad, atrae agua a las heces, haciéndolas más blandas y fáciles de evacuar. Este nutriente puede ayudar a promover la regularidad del funcionamiento y la buena salud del intestino, subraya la Escuela de Salud Pública de Harvard (EEUU).

Debido a sus efectos en la regularidad del intestino, la fibra insoluble previene el estreñimiento, aclara ETNT. Además, ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.

Otro beneficio más de las peras

Aparte de sus altos niveles de fibra, las peras también son ricas en flavonoides. Estos antioxidantes reducen la inflamación en el organismo y disminuyen el riesgo de padecer enfermedades crónicas, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Food Composition and Analysis.

