Estos son los beneficios de la piña que seguramente no conoces

Además de ser un alimento rico en nutrientes, la piña puede ofrecer numerosos beneficios para tu salud. Hoy, te contamos cuáles son algunos de ellos.

La piña es un alimento poco calórico, una taza de esta fruta (aproximadamente 165 gramos) contiene solo 82 calorías.

Por otro lado, es altamente nutritiva. En particular, es especialmente rica en vitamina C y manganeso. Una taza de piña aporta el 131 por ciento y el 76 por ciento de las recomendaciones nutricionales diarias, respectivamente, informa el portal Healthline.

“En general, la piña es una excelente fuente de vitaminas y minerales”, dice la nutricionista estadounidense Keri Gans al medio Eat This, Not That! (ETNT).

Las piñas, además, son una excelente fuente de antioxidantes, nutrientes capaces de reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas.

Estos son algunos de los efectos positivos de esta fruta en la salud:

Reduce la inflamación

Las piñas se emplean en la medicina tradicional desde hace siglos. Esto se debe a su amplia variedad de vitaminas, minerales y enzimas que, en conjunto, son capaces de mejorar la inmunidad y suprimir la inflamación.

Acelera la recuperación del organismo

Además de reducir la inflamación, la bromelina presente en las piñas puede disminuir también la hinchazón, los hematomas y el dolor que se producen después de una cirugía. Las propiedades antiinflamatorias de esta enzima también pueden ayudar al organismo a recuperarse después de una sesión de ejercicio intenso.

Disminuye el riesgo de cáncer

La piña contiene nutrientes que reducen el estrés oxidativo y la inflamación, ambos relacionados con el surgimiento del cáncer. La bromelina de esta fruta es capaz de estimular la muerte celular de ciertas células cancerosas y colaborar en el trabajo de los glóbulos blancos, detalla Healthline. Estudios llevados a cabo con animales en laboratorio muestran que esta fruta podría tener efectos en el combate al cáncer de mama, piel, vías biliares, sistema gástrico y colon, entre otros.

