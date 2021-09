Colegio de Médicos elegirá representantes ante el IGSS

El Tribunal Electoral del Colegio de Médicos (Colmedegua) recibió los expedientes de cuatro médicos que buscan integrar la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La votación se realizará mañana en el ámbito nacional.

La convocatoria del Tribunal Electoral del Colmedegua, incluía dentro de sus requisitos ser colegiado activo, guatemalteco, poseer honorabilidad, ser versado en materias económico-sociales, tener condiciones y experiencia y estar identificado con los principios de la seguridad social, pero no exigen finiquito.

El que se perfila como representante titular del Colmedegua es Julio César Barreno Escobar, director médico hospitalario del Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo –IGSS de la zona 6–; Barreno tiene más de 30 años de carrera profesional dentro del IGSS y según fuentes del Seguro Social, es el que mejor posicionado está para representar al colegio profesional.

Como suplente, integraría Allan Jacobo Ruano –representante actual del Colmedegua ante el IGSS– y que desde su puesto en la junta directiva ha manifestado su oposición a la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por medio de la cual se han adquirido medicamentos a menor costo.

La compra del antiviral Remdesivir, medicamento utilizado para tratar a los pacientes con COVID-19, también fue objetada por Ruano.

Dicho suplente no tendría el finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, ya que la institución cuando era dirigida por Carlos Mencos presentó denuncias en contra de los directivos actuales.

La Junta Directiva del IGSS está integrada por un representante titular y un suplente del Organismo Ejecutivo, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Colegio de Médicos y Cirujanos, patronos y trabajadores.

Los directivos son electos por periodos de seis años y junto a la gerencia y el consejo técnico manejan un presupuesto de aproximadamente Q13.7 millardos para la atención de los afiliados al Seguro Social.

El resto de aspirantes

Dentro de los aspirantes se encuentra Ervin Herman Kiesling Alvarado, quien denunció a Lucrecia Hernández Mack –cuando era Ministra de Salud– por no pagar salarios atrasados de otras administraciones.

Según el reporte del Sistema Penitenciario (SP), Kiesling visitó en Matamoros –el 17 de marzo de 2020– a Gustavo Alejos, pese a que por la pandemia las visitas estaban prohibidas; en esa ocasión, el portavoz del SP, Carlos Morales, dijo que solo permitían la presencia de abogados e indicó que las personas que visitaron a Alejos pudieron hacerse pasar como sus defensores.

La lista de aspirantes a titular la completan el ginecólogo y obstetra Luis Araujo y el traumatólogo y ortopedista Romeo Haroldo Pacheco Guerrero.

Apelaron convocatoria

Tres médicos plantearon una apelación ante la Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales por no exigir el finiquito para la participación de los aspirantes, lo cual, consideran es un requisito indispensable para no tener impedimentos para optar a un cargo público, según la Ley de Probidad. El secretario del Colmedegua notificó a los médicos que rechazaban in limine la acción que objetaba la convocatoria.