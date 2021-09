Puestos de vacunación estarán abiertos el 15 de septiembre

El director de Servicios de Salud, Eliú Mazariegos, manifestó que se instruyó a las direcciones de Área de Salud, para que los puestos de vacunación contra el COVID-19 estén abiertos el 15 de septiembre próximo.

“Siempre y cuando hagan sus respectivas rotaciones, para no descuidar o dejar servicios cerrados”, añadió el médico, quien agregó que hasta la fecha ya fueron administradas 5 millones 589 mil 320 dosis en el país para combatir la enfermedad.

El doctor expresó que la semana pasada lograron aplicar 559 mil 103 inmunizantes, para un promedio diario de 79 mil 872. Mazariegos refirió que han estado colocando alrededor de medio millón de dosis en cada una de las últimas siete semanas.

El profesional dijo que ya tienen sobre la mesa una planificación en caso tengan que vacunar a personas menores de 18 años. El Congreso de la República pretende aprobar una ley para que personas de 12 y 17 años tengan acceso a las dosis.

El doctor dijo que, en primer lugar, tienen considerado incluir a personas con comorbilidades de ese sector de la población, a quienes se le podría administrar dosis contra el COVID-19 de la marca Pfizer.

No obstante, el médico señaló que no está programado vacunar a este grupo etario en los “próximos barridos”. No obstante, señaló que en caso de que se le empiece a inmunizar en este año, se les aplicaría las dosis de la farmacéutica aludida.

