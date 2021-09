Esta es la bebida con alcohol menos dañina para los diabéticos

Si eres diabético y no puedes abstenerte de beber alcohol, no te preocupes. No necesitas eliminarlo de tu dieta. Además, existe una bebida que no entraña tanto peligro para tu salud, siempre y cuando se consuma con moderación y responsabilidad.

Los médicos y nutricionistas no recomiendan beber alcohol, sobre todo a quienes están en un grupo de riesgo por su estado de salud. En el caso de los diabéticos, consumirlo influye en el nivel de azúcar en sangre.

Si te limitas a una o dos bebidas alcohólicas al día, tus niveles de glucosa pueden no verse alterados, aseguran los especialistas de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés).”Si se consumen una o más bebidas al día, es posible que la [hemoglobina glicada] A1C sea más baja que durante los momentos en que no bebías”, detallan.

Pero cuidado con la cantidad, ya que abusar del alcohol —es decir, beber más de tres copas diariamente— puede ser dañino y aumentar los niveles de azúcar, alertan los expertos.

¿Qué bebida es menos peligrosa para un diabético?

En caso de que tengas que elegir, la cerveza puede ser una buena opción, ya que es baja en calorías y carbohidratos. Sobre todo la light: contiene cinco gramos o incluso menos por porción.

Pero fíjate bien en las etiquetas. A veces, a las cervezas bajas en alcohol o 0% también se les suele llamar light. Es decir, si ves una con esta etiqueta, es posible que no sea baja en carbohidratos, sino en alcohol.

Además, no abuses de las cervezas artesanales de lúpulo, puesto que normalmente contienen más carbohidratos: 15 gramos o más por porción. Así que su consumo debe ser aún más moderado.

Medidas de precaución al beber alcohol

Seguramente sabes que el alcohol puede interferir con los medicamentos para la diabetes y la insulina, además de competir con la capacidad del hígado para producir azúcar cuando su nivel es bajo.

Si tomas insulina u otros medicamentos antihiperglucémicos en combinación con el alcohol, puedes tener una hipoglucemia, es decir, una disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre. Lo que produce mareos, temblores y cefalea, entre síntomas.

En este caso, tu nivel de azúcar baja bruscamente y se mantiene así hasta 24 horas después de dejar de beber, lo que es peligroso para la salud. Además, el alcohol afecta a tu estado mental, así que puede que no te des cuenta de que tu nivel de glucosa es bajo.

Entonces, ¿cómo evitar la hipoglucemia?

No debes consumir bebidas alcohólicas sin haber comido nada previamente, es decir, con el estómago vacío, sobre todo si padeces diabetes.

Siempre controla el nivel de azúcar en la sangre a la hora de beber y hasta 24 horas después. No te olvides de que puede bajar horas después de tu última cerveza, sobre todo si has hecho deporte.

Consume con moderación. Ten en cuenta que existe una norma establecida: no más de una bebida al día para las mujeres y hasta dos copas para los hombres. Además, vigila el ritmo de consumo: no más de una caña por hora.

Opta por cervezas ligeras y bajas en carbohidratos, calorías y alcohol.

Y recuerda que si decides beber, ¡debes asegurarte de que tu nivel de azúcar en la sangre está bien controlado!

