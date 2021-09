Poderosas razones por las que deberías agregar duraznos a tu dieta diaria

Las ventajas de consumir duraznos son certificadas por diversos estudios. Entre las más notables se cuentan:

Mejoran la digestión

Un durazno mediano contiene dos gramos de fibra dietética, esto puede ayudar a acelerar el funcionamiento del tracto digestivo.

Mejoran los síntomas de enfermedades respiratorias

Un estudio publicado en Journal for vitamin and nutrition research demostró que la vitamina C mejoró significativamente los síntomas de enfermedades respiratorias en pacientes mayores con bronquitis y neumonía. Al ser el durazno una fuente de esta vitamina puede ser un excelente alimento para mantener el sistema respiratorio en forma.

Reducen el riesgo de osteoporosis

Esta fruta es capaz de mantener los huesos fuertes ya que un estudio ha encontrado que en un solo durazno contiene aproximadamente el 6% de su valor diario recomendado de potasio, niveles suficientes para ayudar a la reducción del riesgo de esta enfermedad.

Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas

Otro estudio halló que un mayor consumo de antocianidinas y flavonoides, nutrientes abundantes en los duraznos, se asoció con niveles más altos de colesterol bueno y de la reducción de los niveles de triglicéridos, lo que ayuda a la reducción de riesgo de enfermedades cardiacas.

Reduce la metástasis del cáncer de mama

Un equipo de científicos encontró que los duraznos son capaces de reducir el crecimiento y la metástasis de las células de cáncer de mama. Al consumir solo dos o tres duraznos por día se produce un efecto beneficioso. Mientras que otro estudio en Journal of Agricultural and Food Chemistry descubrió que los compuestos fenólicos derivados de los duraznos Rich Lady eran efectivos para atacar el mismo tipo de células de cáncer de mamá, limitando su proliferación.

Sin duda las frutas y vegetales son un buen aporte para el funcionamiento del organismo, pero para que tengan un mejor efecto lo mejor es acudir con un médico especialista para que evalúe las raciones recomendables del consumo de los alimentos.