Hospital del Parque de la Industria no puede recibir más pacientes

Autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria informaron ayer que llegaron a su máxima capacidad de atención. Los enfermos de COVID-19 que ameriten ingreso hospitalario serán atendidos en otros centros asistenciales.

Los médicos solicitaron a la población fortalecer las medidas de protección de manera estricta, para lograr disminuir el número de contagios. Pidieron que se use la mascarilla adecuadamente, se eviten las reuniones sociales y recomendaron el lavado constante de manos. También demandaron que se restrinja la movilidad para contener los contagios.

Los insumos son insuficientes

Los galenos del lugar manifestaron que en el centro se ha atendido a 19 mil personas. Los profesionales señalaron que están al cien por ciento en el área de encamamientos, mientras que en la de observación la ocupación llega al 150 por ciento.

Los trabajadores agregaron que esa situación hace que sean insuficientes los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, para cubrir el protocolo de tratamiento de los afectados por el COVID-19.

Además, indicaron que las autoridades de ese centro asistencial han llegado a extremos de tener que prestar medicamentos y otros suministros a la red nacional de hospitales, con el fin de aminorar las carencias.

Ante esa situación, los profesionales pidieron “abandonar la lógica de subsistir a base de donaciones, dinámica que ha demostrado ser ineficiente para atender adecuadamente –a la población–”.

También solicitaron que se implementen medidas para agilizar los procesos de compras, para abastecer de forma urgente y garantizar la sostenibilidad del Hospital Temporal del Parque de la Industria.

Los trabajadores agregaron que no recibirán contagiados con COVID-19 hasta que la problemática de abastecimiento sea resuelta. “Esto con el fin de salvaguardar la vida de los pacientes que se deban atender en este hospital”, expusieron.

protesta

Empleados del Ministerio de Salud permanecen desde el lunes en un plantón frente a la Casa Presidencial para exigir mejores condiciones laborales. El grupo denunció que algunos trabajadores no han recibido salarios, no tienen prestaciones o no pueden tener vacaciones por lo que piden su traslado a una plaza presupuestada.