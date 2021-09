Un beneficio poco conocido de las peras en nuestra salud

Las peras ofrecen muchos beneficios para la salud que han sido comprobados científicamente. Uno de los efectos positivos que estos frutos causan en nuestro organismo, sin embargo, no es tan ampliamente conocido. Hoy, te contamos de qué se trata.

Las peras son un alimento que deberías agregar a la dieta si deseas tener cabellos, piel y uñas saludables, asegura la nutricionista estadounidense Kristin Gillespie.

“Es ampliamente conocido que las peras tienen numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, su impacto positivo en nuestro cabello, piel y uñas es menos conocido. Las peras son ricas en vitamina A, zeaxantina y luteína, las cuales trabajan juntas para mantener nuestro cabello y piel saludables”, dijo la especialista al medio Eat This, Not That! (ETNT).

Estas frutas son ricas en vitamina A, lo que hace de ellas una excelente opción para incorporar más de este nutriente a la dieta. Se cree que la vitamina A podría ayudar en el tratamiento del acné, apunta Gillespie. La médica puso de relieve que todavía se necesitan más estudios en esta área pero que los resultados conocidos son prometedores.

La luteína, otro nutriente bastante presente en las peras, ayuda a disminuir los efectos de los rayos ultravioleta B, revela un estudio llevado a cabo por la Escuela Médica de Harvard, en Estados Unidos. Es decir, el consumo regular de esa fruta podría ayudar al organismo a contrarrestar los daños causados a la piel por la exposición solar.

Las peras también son ricas en vitamina C, un nutriente que, como la vitamina A, puede tener efectos extremadamente beneficiosos para la salud de la piel. Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, ha logrado encontrar una asociación entre el consumo de vitamina C y una reducción de la profundidad de las arrugas, una mejor cicatrización de heridas y la formación de cicatrices menores.

“Esto significa que al consumir peras con regularidad (…) es probable que su piel luzca más clara y con aspecto más juvenil”, subrayó ETNT.

Te puede interesar: