Semillas de marañón: este efecto positivo en la salud te sorprenderá

La castaña de cajú o semilla de marañón, nativa de América del Sur y el Caribe, es una excelente opción para cuando deseas satisfacer el hambre de manera saludable. Este alimento, además, tiene un efecto positivo en el organismo que probablemente no conocías.

El consumo regular de estas castañas podría ayudar a mantener una adecuada presión arterial. De acuerdo con la nutricionista estadounidense Valentina Duong, comer un puñado de anacardos a diario podría ayudar a combatir la hipertensión.

“Las castañas de cajú se han relacionado con mejores niveles de triglicéridos y reducción de la presión arterial sistólica y diastólica. Esto tiene un efecto significativo sobre el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Por lo tanto, elegir incluir anacardos en su dieta con regularidad puede ayudar a proteger su corazón a largo plazo”, dijo la especialista a Eat This, Not That!, una web dedicada a la alimentación saludable.

El consumo de estas castañas también se asoció a una disminución de la presión en una investigación llevada a cabo en 2019 por la Universidad de Shiraz de Ciencias Médicas, en Irán. De acuerdo con los científicos, los problemas cardíacos, incluida la hipertensión, se pueden controlar mediante ajustes en la dieta, como aumentar el consumo de anacardos.

Agregar castañas de cajú a la dieta puede “mejorar los niveles de triglicéridos, así como la presión arterial sistólica y diastólica sin efectos significativos sobre otros factores cardiometabólicos”, concluyó el estudio.

Si bien los anacardos son considerados un alimento saludable que puede contribuir a la reducción de la presión arterial, también pueden tener el efecto inverso. A depender de la manera como es consumida, la castaña de cajú podría promover la hipertensión. Esto se debe a que, a menudo, se venden saladas y, como se sabe, el exceso de sal está asociado a la presión alta. Así, al comprar un paquete de anacardos en una tienda, es importante asegurarse de que son bajos en sal o que no son salados del todo.

