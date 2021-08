Salud anula compra de jeringas sobrevaloradas para COVID-19

El Departamento Administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) revocó la adquisición de 6 millones de jeringas para administrar la vacuna contra el COVID-19 que adjudicó de manera exprés hace tres semanas. Los empleados administrativos a cargo de la adquisición revelaron irregularidades en la compra, la cual era Q22.2 millones más cara que lo ofertado por un segundo concursante en el proceso por excepción.

Según la resolución 285-2021 firmada por la gerente general administrativa financiera del MSPAS, Pilar Llarena, la decisión de prescindir del evento NOG se debió a que la empresa Grupo Farmacéutico Carinsa, Sociedad Anónima, anotó de manera errónea el nombre de la marca del producto que ofertó: “La marca consignada es Amni Health y en la documentación enviada la marca ofertada es Omni Healt y los datos consignados en el formulario de oferta electrónica no pueden ser modificados por lo que se considera que no es subsanable”, detalla el documento.

La anulación del proceso de compra ocurrió el 17 de agosto, seis días después de que elPeriódico publicó una nota en la que se informó que el Departamento Administrativo había otorgado la compra a Grupo Carinsa por Q25.5 millones, y que la entidad descalificó a Productos Sanitarios, Sociedad Anónima, que había propuesto vender la misma cantidad de artículos por Q3.3 millones.

Sin justificar

La semana pasada, el jefe del Departamento Administrativo de Salud, Érick Belding Delgado Urbina, no supo explicar durante una citación con el diputado Cristian Álvarez, del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) cuáles fueron los criterios técnicos por los cuales el Ministerio descartó la oferta de Productos Sanitarios. Delgado únicamente dijo que el Centro Nacional de Biológicos les envió un dictamen en el que señalan que las jeringas ofertadas por Grupo Carinsa sí cumplían con los criterios técnicos solicitados.

El analista de compras, Luis Rolando Barrios Vivar, uno de los empleados que avaló inicialmente la adquisición de jeringas, admitió que la justificación para descartar a Productos Sanitarios fue que esta no le envió un correo con la información requerida. No obstante, Barrios indicó que esta segunda empresa sí presentó muestra de las jeringas ofertadas, pero que esta no cumplía con lo requerido.

Para vacuna Pfizer

Según los requerimientos en el proceso de compra, se pidieron dos tamaños de jeringas; 3 millones de 0.5 ml y la misma cantidad con capacidad de 1 ml. Las jeringas debían tener aguja biselada tamaño 23G de una pulgada de largo y contar con un émbolo de “volumen bajo muerto”, recomendadas por la farmacéutica Pfizer para optimizar las dosis: con este tipo de insumos si un frasco del fármaco está programado para cinco dosis, se obtienen seis.