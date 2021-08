Los beneficios inesperados de agregar brócoli a la dieta

Considerado un ‘superalimento’, debido a sus altos niveles de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, el brócoli podría tener diversos efectos secundarios positivos en el organismo que quizás no conocías. Hoy, te contamos cuales son.

Reducir la inflamación

El brócoli podría desempeñar un papel en la reducción en la sangre de los niveles de la proteína C reactiva (PCR), un indicador de inflamación, informa el portal Eat This, Not That! (ETNT).En el marco de un estudio publicado en Journal of Food Sciences and Nutrition se puso a prueba una intervención dietética a base de brócoli en un grupo de jovenes fumadores del sexo masculino. Después de 10 días del consumo diario de 250 gramos de brócolis, los participantes tuvieron una disminución de los niveles plasmáticos de PCR en un promedio del 48 por ciento y sus niveles de folato y luteína, elementos beneficiosos para el organismo, aumentaron un 17 por ciento y un 29 por ciento respectivamente.

Prevenir enfermedades vasculares

El brócoli podría ayudar a mantener limpias las arterias y venas. Una investigación publicada en British Journal of Nutrition mostró que el consumo de esta y otras verduras crucíferas, como la col de Bruselas, está asociado con efectos positivos relacionados con la prevención de enfermedades vasculares.

Al analizar los datos de la salud de 684 mujeres australianas mayores, los científicos encontraron que aquellas que ingerían más brócoli y coles de Bruselas tenían menos probabilidades de presentar una acumulación de calcio en la aorta, un signo clave de una enfermedad sanguínea estructural extensa.

Colaborar para la buena salud hepática

Las dietas ricas en grasas saturadas y azúcares hacen que las personas sean más propensas a desarrollar la llamada enfermedad de hígado graso no alcohólico, la cual puede progresar a cirrosis e incluso cáncer de hígado. Además de ser una simple alternativa a alimentos poco saludables, el brócoli podría colaborar activamente para una mejor salud hepática.

Un estudio realizado con roedores, publicado en The Journal of Nutrition, encontró efectos positivos del brócoli en la salud de ratones alimentados con una dieta equivalente a una alimentación humana rica en grasa y azúcar. Después de recibir suplementos de brócoli durante seis meses, los animales experimentaron una reducción de los triglicéridos en el hígado y un menor riesgo de padecer cáncer hepático.

Disminuir el riesgo de cáncer

El consumo diario de vegetales crucíferos, como es el caso del brócoli, podría ayudar en la prevención de las enfermedades cancerosas. Algunos estudios llevados a cabo con roedores y humanos han encontrado evidencia que vincula la ingesta de estos alimentos con un menor riesgo de padecer cáncer de próstata, colon, pulmón y mama, apunta el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Mejorar la función cognitiva

El brócoli es un alimento rico en vitamina K, un nutriente que desempeña un importante papel en la salud de nuestro cerebro. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients, por ejemplo, encontró un vínculo entre una mayor ingesta de vitamina K y una mejor función cognitiva en personas de 65 años o más.

Es más, los efectos antioxidantes de los compuestos de azufre presentes en el brócoli y otras verduras crucíferas podrían proteger contra la demencia y los accidentes cerebrovasculares, subrayó ETNT.

Tener una vida más longeva

El brócoli es considerado una excelente fuente de fibra dietética, un nutriente cuyo consumo constante podría alargar la vida de las personas. Una investigación publicada en The Lancet reveló que las personas que ingieren más fibra tienen una disminución del 15 por ciento al 30 por ciento en la mortalidad por todas las causas y una menor incidencia de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, diabetes tipo 2 y cáncer colorrectal que aquellas que consumen menos de esos nutrientes.

