Este es el mejor alimento para estimular el metabolismo

El metabolismo es el proceso mediante el cual nuestro organismo convierte los alimentos que ingerimos en la energía que necesitamos para vivir. Un alimento, en particular, es esencial para estimular el metabolismo. Hoy, te contamos cuál es y por qué es importante.

La energía obtenida por el metabolismo a partir de lo que comemos es esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Con ella, el organismo lleva a cabo procesos esenciales para la vida, como la reparación de las células, el mantenimiento del flujo sanguíneo e, incluso, la respiración.

Según Laura Burak, nutricionista estadounidense y autora del libro Slimdown with Smoothies —Adelgaza con batidos, en traducción libre—, los huevos son considerados uno de los mejores alimentos para estimular el metabolismo.

Los huevos “son realmente increíbles porque no solo son sabrosos, supernutritivos, versátiles y asequibles, sino que desde hace décadas se realizan investigaciones significativas en las que se asocian comidas que contienen huevos con un aumento de la saciedad, el metabolismo y el control del peso”, dijo Burak al portal Eat This, Not That!

Según la especialista, los huevos son una buena opción para estimular el metabolismo debido a su composición.

“Los huevos son ricos en proteínas y grasas, lo que aumenta el efecto térmico de estos alimentos”, apuntó la médica.

Las proteínas, encontradas en abundancia en los huevos, son esenciales para mejorar o mantener el buen funcionamiento del metabolismo. Eso se debe a que, el cuerpo “requiere más energía para digerir las proteínas en comparación con los carbohidratos”, explicó la nutricionista.

Es más, estudios han comprobado que personas que mantienen una dieta rica en proteína tienen una tasa metabólica en reposo significativamente más alta que aquellas que ingieren menos de esos nutrientes. Además, los alimentos repletos de proteínas, como es el caso de los huevos, también ayudan con nuestra saciedad.

“Los alimentos con alto contenido proteico se digieren más lentamente y retrasan el vaciado gástrico (o dejan el estómago más lento), lo que, por lo tanto, lo mantiene más lleno por más tiempo que los carbohidratos”, aclaró Burak.

Según la nutricionista, más allá de la investigación científica documentada, sus pacientes a menudo relatan que al incluir huevos en la dieta se sienten satisfechos por más tiempo y observan una disminución de los antojos de comer.

