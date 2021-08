“Solo las muertes con prueba positiva registra Salud como fallecimientos COVID-19”

¿Qué es el exceso de mortalidad?

– Es una metodología que se usa para monitorear problemas que enfrentan los sistemas de Salud que requieren un monitoreo estrecho y donde el análisis de la muerte puede dar datos más confiables que los que dan los datos de enfermedad; están menos dependientes de un criterio de una persona o de algún momento que pueda afectar políticamente. Es un dato bastante más certero que nosotros estamos aplicando conforme lo indica la OMS.

¿Qué analiza esa metodología?

– Compara el comportamiento de la mortalidad en un país respecto a sí mismo, basado en la tendencia de la muerte. Cargamos el registro de mortalidad del Renap y trabajamos con la base de datos de mortalidad en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para ver cómo era la tendencia promedio, semana a semana, de las muertes durante esos cinco años y con eso se establece un patrón de referencia respecto al cual se compara, en este caso, lo que viene sucediendo desde 2020 con la epidemia.

En el estudio del Laboratorio plantean un exceso de mortalidad de 25 mil 17 personas; ¿esas muertes estarían vinculadas directamente a la pandemia?

– El exceso de mortalidad mide tanto las muertes por COVID-19 como por otras causas que se hayan podido exacerbar durante el periodo de la pandemia. Con esta metodología se miden las muertes certificadas durante ese periodo y que están dentro del registro del Renap.

Existe una discrepancia de 3 mil 885 muertes por COVID-19 entre su estudio y los datos reportados por el Ministerio de Salud, ¿a qué se debe?

– En primera instancia la discrepancia se debe a que solo las muertes con prueba positiva registra el MSPAS como fallecimientos COVID-19, las otras muertes que clínicamente pueden ser coronavirus no las toman en cuenta, las llaman ‘casos sospechosos’, mientras que en el Renap entran todas las muertes que un médico o una autoridad ha certificado con o sin prueba.

¿Cómo contrarrestar la tendencia de ocupación hospitalaria?

– Se debieron adoptar restricciones para que la gente no se siga contagiando, fortalecer el sistema de Salud para que tenga más capacidad de atender a los contagiados y las medidas epidemiológicas que tiene que ver con la capacidad de testeo. Se deben tomar medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos, pero también las de contención y el control de brotes focales como hizo el Hospital San Juan de Dios para evitar que se siga dispersando el virus; a nivel nacional no se ha hecho mucho porque Salud no tiene suficientes equipos de rastreo.

¿Qué ritmo tendría que alcanzar un nivel óptimo de vacunación?

– Debe haber estrategias mucho más multiplicadas, más equipos de vacunación en todos lados. No podemos hablar de ritmo óptimo, el tema es en cuánto tiempo queremos llegar al 70 o 75 por ciento de la población vacunada, porque eso es lo que nos va a dar algún nivel de protección. Hemos planteado que deberíamos estar vacunando entre 75 mil a 100 mil personas diarias para acelerar el ritmo.

¿Cuál es el peligro de la variante Delta?

– Es el mismo virus con una variación que le da un proceso adaptativo para asegurar su supervivencia, entonces eso le permite engancharse mejor a los humanos y contagiarlos más rápidamente. La capacidad es dos o tres veces mayor que la cepa inicial, eso provoca que, por cada sujeto, en lugar de tener uno o dos contagiados adicionales, puede tener siete u ocho contagiados por una misma persona.

Rezago en vacunación

El exdirector de la Coprecovid, Edwin Asturias, informó que Alta Verapaz, Totonicapán y Quiché muestran un rezago en la vacunación, ya que los tres cuentan con una cobertura, con al menos una dosis, menor al 26 por ciento de la población, mientras que departamentos como Guatemala y Sacatepéquez ya poseen al 68 y 57 por ciento de sus habitantes vacunados. Asturias resaltó la importancia de mantener la equidad en la distribución de la vacuna.

Donan colchones

La organización Antigua al Rescate entregó 130 colchonetas al Hospital Temporal Parque de la Industria para evitar que los pacientes sigan recibiendo su tratamiento en sillas plásticas o en el suelo, como se observó en varias fotografías compartidas en redes sociales. Ante el acto de Antigua al Rescate, varias personas se sumaron a la iniciativa Echémonos La Manita para donar equipo de protección e insumos médicos.