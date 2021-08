Hospital del Parque de la Industria no tiene el personal médico para responder al aumento de casos

La directora del Hospital Temporal del Parque de la Industria, Dania Hernández, declaró que a pesar del incremento de pacientes que buscan atención médica por el contagio de COVID-19, no pueden habilitar más camas porque no tienen al equipo médico multidisciplinario para atender a los pacientes.

La doctora dijo que las fotografías que circularon en redes sociales en las que se podría observar a pacientes en sillas plásticas y en el suelo, no son áreas de encamamiento sino que corresponden a la sala donde los pacientes de recién ingreso esperan a ser evaluados por un médico.

Según la directora, los pacientes están ingresando en estados graves con la necesidad de oxígeno. “Tenemos momentos en horas de la noche en el que incrementa muchísimo el flujo de pacientes, de 20:00 a 3:00 horas, hemos visto un incremento de pacientes graves, generalmente han estado en sus hogares con atención domiciliar con oxígeno y llegan con alta demanda de oxígeno al hospital… Desde el ingreso hemos tenido que colocarles máscara con reservorio a 15 litros y eso provoca que el paciente no pueda pasar a una clínica de evaluación sino directamente a un lugar con oxigeno” relató la doctora.

Hernández explicó que la sala de espera está destinada para tener ocho camas pero han llegado a tener hasta 40 pacientes en esa área. También indicó que no colocaron colchones o camas en ese lugar porque sirve como vía de ingreso de camillas y hacía el área de choques por lo que obstruyen el paso. Agregó que analizan la posibilidad de colocar sillas reclinables para reemplazar las sillas plásticas en las que actualmente esperan los pacientes hasta que se habilite una cama.

“Las fotografías que circularon reflejó solo una horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de los médicos de no dejar ir pacientes a sus hogares y no rechazar ninguna consulta para prevenir la mortalidad por COVID-19. Se aumentó el número de casos en esa área de observación, quiero recalcar que esa área no es de encamamiento o para que tengan tratamiento, es solo de transición y observación mientras el paciente es evaluado e ingresado al área de encamamiento” manifestó Hernández.

Contrataciones de personal

La directora del Hospital Temporal del Parque de la Industria mencionó que han fortalecido el equipo de trabajo con la recontratación de 634 personas en julio pasado y 100 personas asistenciales adicionales para apoyar en cada turno.

Sin embargo, Hernández destacó que no han llegado a un número óptimo de trabajadores para atender la demanda por el aumento de casos. “Tenemos una brecha de 75 profesionales de salud que están en proceso de reclutamiento para completar los roles de turno”, señaló.

Los médicos realizan turnos de 24 horas cada cuatro días. Los profesionales de salud asignados al intensivo tienen a su cargo a seis pacientes. Mientras que los que trabajan en las áreas de pacientes moderados cuidan a entre 18 y 22 pacientes.

En el área de emergencia y observación tienen disponibles a seis médicos que atienden hasta 70 personas en un día.