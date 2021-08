Estos son los beneficios secretos del café

Muchas personas no pueden imaginarse un día sin una taza de café. A pesar de las advertencias sobre las consecuencias para la salud de consumir mucha cafeína, hay evidencia de que una cantidad adecuada de esta sustancia puede reducir el riesgo de muchas afecciones crónicas e incluso agregar años a tu vida.

Científicos han estudiado extensamente los efectos del café durante décadas. Esta bebida proporciona más de mil compuestos bioactivos de origen vegetal, como antioxidantes, polifenoles, ácidos grasos, además de cafeína. Este grupo de componentes alberga importantes beneficios para la salud.

A continuación te revelamos cinco efectos positivos del café que seguramente te sorprenderán.

1. Puede agregar años a tu vida

Uno de los estudios publicados en la revista Circulation encontró que quienes beben entre 1 y 5 tazas de café al día tienen una esperanza de vida más larga en comparación con aquellos que consumen poco o se abstienen de ingerir esta bebida.

Al mismo tiempo, los investigadores vincularon la ingesta de entre 1 y 3 tazas de café al día con una reducción del 15 por ciento en el riesgo de morir.

¿Por qué el café puede agregar años a tu vida? Los científicos creen que los antioxidantes, la cafeína y otros compuestos bioactivos de esta bebida ayudan a mejorar los niveles de glucosa en sangre, así como la salud cardiovascular. Si bien lo ideal puede ser hasta cuatro tazas diarias, hay estudios que sugieren que el consumo de más de 5 tazas por día puede estar asociado con un mayor riesgo de deceso.

2. Mejora tu estado de ánimo

Hay una razón por la que te sientes mucho mejor después de beber tu primera taza de café. Los estudios demuestran que la cafeína mejora el estado de ánimo. En una investigación, cuyos resultados fueron publicados en Archives of Internal Medicine, un grupo de investigadores de Harvard estudió a más de 50 mil mujeres de mediana edad e informó que quienes beben más café tienen menos probabilidades de sufrir depresión.

En otro trabajo, publicado en el Journal of Affective Disorders, los científicos estudiaron a más de 80 mil individuos y concluyeron que el consumo regular y moderado de cafeína probablemente reduce la posibilidad de depresión entre las mujeres. Sin embargo, otros estudios relacionan la ingesta excesiva del café (más de cuatro tazas por día) con la depresión, pero los investigadores creen que es probable que aquí influyan otros comportamientos.

3. Puede ayudar a proteger contra el mal de Parkinson

Según la Fundación de Parkinson, el consumo de café desempeña un papel protector en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Una gran cantidad de estudios poblacionales que datan de 1968 reportan una relación inversa entre la ingesta de café y el riesgo de desarrollar este trastorno.

Últimamente aparecen nuevos detalles sobre este tema. Estudios recientes han sugerido que la cafeína y los ácidos grasos del café pueden colaborar para ayudar a proteger las neuronas del cerebro de algunos de los indicadores distintivos de Parkinson.

4. Actúa como potenciador del rendimiento

La mayoría de los dietistas deportivos aseguran que el café es uno de sus favoritos para mejorar el rendimiento. No está prohibido por el Comité Olímpico Internacional, sobre todo si se consume en cantidades normales. La cafeína ayuda a aumentar la potencia, la velocidad y la precisión de algunas actividades deportivas.

Cuando se disfruta del café antes de hacer ejercicio, se estimula el sistema nervioso central y la epinefrina para dar más energía, además reduce los receptores del dolor y hace que los músculos puedan quemar más grasa como combustible.

En una revisión de varios estudios sobre la cafeína y el rendimiento los científicos concluyeron que esta sustancia aumenta el rendimiento al hacer ejercicio en un 11,2 por ciento.

5. Puede proteger contra alzhéimer

Hay varias investigaciones que sugieren que los cafeteros pueden tener un riesgo reducido de desarrollar la enfermedad de alzhéimer. En un estudio de revisión publicado en Neurological Research se afirma que el consumo de café está inversamente asociado con el riesgo de esta afección. Los fanáticos de esta bebida experimentan una reducción del 30 por ciento en el riesgo de desarrollarla en comparación con quienes no lo beben, revelan los resultados.

Según un trabajo publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease, el café proporcionado a roedores que padecen de alzhéimer protege contra la pérdida de memoria y en realidad parece ayudar a revertir algunos efectos de este trastorno en animales. Si bien se necesitan más investigaciones para comprobar estos beneficios en humanos, parece haber pocas desventajas de beber café con moderación por sus posibles beneficios para la salud.

Te contamos sobre cinco beneficios de esta bebida mágica. Pero eso no es todo. Una revisión de los estudios sobre el café publicados en el New England Journal of Medicine reveló que, además, nuestra bebida matinal favorita puede mejorar la salud cardiovascular, la resistencia a la insulina, los cálculos biliares, ciertos cánceres e incluso la salud hepática y mental.

Cafeína y pautas de su consumo

La cafeína es un estimulante bien conocido. Muchos de los beneficios del café provienen precisamente de esta sustancia. La cafeína nos ayuda a despertarnos, da más energía, mejora la concentración y nos ayuda a hacer ejercicio por más tiempo y con más fuerza.

Según las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, alrededor de 400 miligramos de cafeína por día, que equivalen a cuatro tazas de café diarias, se considera una cantidad saludable. Pero las mujeres embarazadas deben consultar su ingesta con su médico.

