Salud compró jeringas con sobrecosto para vacuna COVID-19

El proceso para adquirir las jeringas para administrar la vacuna contra el coronavirus lo publicó el Departamento Administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 3 de agosto a las 22:00 horas, sin anunciarlo. Tardó un día en Guatecompras antes de que se recibieran las únicas dos ofertas del concurso. El 6 de agosto, el Ministerio de Salud le adjudicó el negocio millonario, marcado por irregularidades, a la entidad Grupo Farmacéutico Carinsa, Sociedad Anónima.

De acuerdo con los documentos publicados en el evento de compra NOG 15163113, la adjudicación de los insumos fue avalada por el analista de compras, Luis Rolando Barrios Vivar; el jefe de la Sección de Compras, Carlos Rodolfo Hurtarte Aguilar; y el jefe del Departamento Administrativo, Érick Belding Delgado Urbina.

El criterio para otorgar el concurso a Grupo Carinsa fue la calidad del producto. Pero no se especificó si la empresa presentó certificado de calidad. La marca de las jeringas ofertadas por el proveedor que ganó el concurso es Omni Health, la cual no figura en el catálogo de precalificados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La oferta más cara

El MSPAS pidió dos tamaños de jeringas: 3 millones con capacidad de 0.5 ml y la misma cantidad de los insumos con capacidad de 1 ml, todas debían tener aguja biselada tamaño 23G por una pulgada de largo; también debían contar con un émbolo curvo o de “volumen bajo muerto”. Según el Ministerio, si un vial de vacuna está programado para rendir cinco dosis, con este tipo de jeringas se obtienen seis dosis.

Grupo Carinsa ofreció las jeringas de 0.5 ml a Q4 cada una, mientras que las de 1 ml a Q4.50 por artículo. En total, se le adjudicó la compra por Q25.5 millones. El otro oferente en el concurso fue Productos Sanitarios, Sociedad Anónima, que propuso vender a 55 centavos cada jeringa de la marca Curex, pero esta empresa fue descalificada por no enviar por correo electrónico una documentación requerida.

Una fuente del Ministerio de Salud dijo a elPeriódico que en el presente evento hay varias irregularidades: primero la rapidez con la que se hizo la compra, hecha por excepción al amparo del Decreto 1-2021 (Ley para la Adquisición de la vacuna COVID-19), luego el precio adjudicado, pues a lo interno del Ministerio se hablaba de que había ofertas de jeringas a Q3 cada una. También cuestionó que en las bases de la compra no se solicitaron muestras antes de adjudicar.

Aunque el producto varía, con el adjudicado la semana pasada, en el contrato abierto DNCAE 17-2017 hay disponibles jeringas de 1 ml de plástico con aguja 26G a un costo de 23 centavos cada una.

Opacidad

elPeriódico llamó a Luis Rodrigo Carin Del Cid, uno de los representantes de Grupo Carinsa, para preguntarle sobre el precio de las jeringas ofrecidas a Salud, pero únicamente respondió: “No tengo por qué hablar con nadie y menos con usted, disculpe… A mí no me importa ni usted ni su periodismo”, dijo antes de cortar la llamada. A la viceministra administrativa, Nancy Pezzarossi, se le enviaron nueve preguntas para que despejara las dudas sobre la contratación, pero no las respondió.