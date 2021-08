Cápsulas de café: este es el peligro que esconden

Una nueva investigación ha revelado que las cápsulas plásticas para preparar café podrían contener una sustancia química que afecta el metabolismo humano.

Las máquinas de café que funcionan a base de cápsulas son una solución conveniente para aquellos que buscan preparar la bebida de manera rápida. La opción, sin embargo, puede tener serias consecuencias para la salud.

Un estudio llevado a cabo por un equipo interdisciplinar de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos) encontró que “el café preparado con máquinas de cápsulas puede contener sustancias químicas estrogénicas migradas del plástico”.

Ock Chun, líder de la investigación, explicó que estos químicos estrogénicos, los cuales pueden imitar la hormona estrógeno, se encuentran a menudo en las cápsulas de café de plástico. Estas sustancias podrían potencialmente afectar la regulación endocrinológica del organismo, explicó la científica al portal Eat This, Not That.

Según Chun, estos químicos podrían terminar contaminando la bebida durante el proceso de preparación, cuando se inyecta agua a alta temperatura y presión a la cápsula de plástico para extraer rápidamente el café.

Chun puso de relieve, sin embargo, que la investigación sigue en curso y todavía es temprano para encender las alarmas. Es más, la científica aclaró que estos químicos están presentes en diversas cosas que son de nuestra vida diaria, como los vasos desechables e incluso el papel en el que están impresos los recibos de las tiendas.

Por otro lado, la investigadora apuntó que la investigación es relevante ya que “beber café es un comportamiento habitual”.

El estudio se publicó en la revista científica Current Research in Toxicology.

