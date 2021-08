Médicos reportan el colapso de hospitales de Petén por aumento de casos de COVID-19

“Los pacientes en estado crítico aumentaron, lo que provocó el colapso del Hospital Temporal de COVID-19. Todos presentan cuadros clínicos severos y la Unidad de Cuidados Intensivos ya no tiene más capacidad, hay 19 pacientes” manifestó la doctora Jessica Gonzáles Solares, del Hospital de San Benito.

Agrega que los recursos son limitados cada vez más, debido al incremento de pacientes en estado grave, ya que todos necesitan un alto flujo de oxígeno y medicamentos. “El 60 por ciento de las mujeres embarazadas están dando positivo a Coronavirus, por si fuera poco, sus recién nacidos también han sido contagiados” explica Gonzáles.

Carlos Donis, director del Hospital de Poptún, expuso que ya no hay capacidad para la atención en el hospital, debido al incremento de pacientes con cuadros severos y a las limitantes de insumos necesarios. “Los recursos e insumos han llegado pero se agotan rápido debido a la demanda por pacientes con COVID-19” explica.

En el Hospital de San Benito se amplió el área de atención a pacientes con COVID-19 y aún así colapsó, los pacientes siguen llegando todos los días y ya no hay espacio disponible, según el relato de los médicos. “Estamos atendiendo a muchos pacientes adultos jóvenes que están llegando moderados y rápidamente su estado se agudiza, los decesos están siendo más rápidos” manifiesta la doctora Gonzáles.

Luis Burgos, Gobernador de Petén, informó que muchos vecinos están rechazando la vacuna y otros se niegan a utilizar las mascarillas. “Hemos sorprendido a algunos religiosos que no están utilizando mascarilla, inclusive, pastores confiados sin mascarilla” expone el gobernador.

“Esto ya es una irresponsabilidad y vamos a clausurar las iglesias en donde su comunidad no use mascarilla y no acaten las disposiciones de salud pública. No deben confundir la fe con la responsabilidad ciudadana” agrega Burgos.

Los 14 municipios de Petén están en color rojo desde hace un mes y los decesos de personas con Coronavirus aumentaron, según cifras de Salud Pública.