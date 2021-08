El mango puede ser peligroso para la salud de algunas personas

El mango es una fruta bastante popular alrededor del globo, en particular en los países tropicales, debido a su rico y peculiar sabor. Este alimento natural, sin embargo, podría suponer riesgos para la salud que muchos desconocen.

Esta es una fruta rica en nutrientes, por lo que su consumo, de manera general, es beneficioso para la salud, explica la nutricionista estadounidense Dina R. D’Alessandro. El mango contiene varias formas de fitonutrientes, es decir, “compuestos químicos que apoyan la buena salud”.

Es más, la fruta es particularmente buena para el corazón, explica la médica al portal Eat This, Not That! Esto se debe a que es rica en potasio, lo que puede ayudar a compensar la ingesta excesiva de sodio y controlar la presión arterial alta.

Sin embargo, los niveles de potasio no son tan altos como para excluir el mango de la dieta de las personas con enfermedad renal u otras condiciones que exigen el consumo disminuido de este nutriente.

Esta fruta, sin embargo, podría causar algunos efectos adversos, por lo que no todas las personas deben consumirla. Si tienes sensibilidad a un material sintético en particular, tal vez sea mejor evitar consumir mango.

“Ten cuidado si eres alérgico al látex. Las proteínas del mango son similares a las del látex, por lo que es posible que tengas una reacción”, aclaró la nutricionista.

Las personas que padecen diabetes o tienen tendencia a esta enfermedad también deben evitar o al menos reducir el consumo de mango. Esto se debe a que la fruta puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre, ya que está compuesta principalmente por carbohidratos.

“Incluso los azúcares de frutas naturales pueden actuar como azúcar refinada en grandes cantidades”, explica D’Alessandro.

Por otro lado, el mango podría ayudar en la pérdida de peso. D’Alessandro puso de relieve, sin embargo, que es necesario consumir la fruta con moderación, si el objetivo es adelgazar.

La nutricionista también alertó sobre los posibles problemas gastrointestinales que el consumo de mango en grandes cantidades puede causar, ya que “tiene un alto contenido de carbohidratos fermentables”. Se recomienda a aquellos que padecen alguna afección gastrointestinal, como el síndrome del intestino irritable, limitar o prescindir del consumo del mango. La especialista también apuntó que algunos estudios muestran que la fruta podría ayudar a aliviar la diarrea.