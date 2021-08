¿Qué sabemos de la variante Delta del COVID-19?

Desde el surgimiento del COVID-19 en Wuhan, China, millones de personas se han contagiado en todo el mundo y muchos han fallecido. Cuando inició la pandemia, el coronavirus perjudicaba más a las personas mayores o con enfermedades preexistentes. Los estudios científicos determinan que las nuevas variantes afectan en mayor escala y a personas de cualquier edad.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), una de las más peligrosas es la variante Delta, detectada este año por primera vez en la India y que se ha demostrado que puede ser más letal que cualquier otra.

En Guatemala las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aún no han confirmado la presencia de dicha variante. No obstante, ayer en conferencia, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, señaló que no descartan la posibilidad de que ya se encuentre en el país.

A decir de Coma, el equipo médico encargado ya envió una muestra para que fuera analizada pero dio negativo. Sin embargo, hace algunos días enviaron otra porque consideran que por la manera en la que se comparta la enfermedad es posible que sí se encuentre en territorio nacional.

La presencia de la variante Delta en Guatemala se descartará o no a mediados de agosto, cuando las autoridades de Salud tendrán los resultados de los análisis.

Datos sobre la variante Delta

Ayer el médico epidemiólogo, Edwin Asturias, publicó en sus redes sociales cinco datos importantes sobre la variante Delta del nuevo coronavirus que las personas deben saber.

Entre los datos brindados por el especialista menciona que si una persona está infectada con la variante Delta puede propagarlo a cinco u ocho personas más, ya que es sumamente contagiosa.

Asimismo, Asturias dijo que los niños y los adultos menores de 50 años tienen 2.5 veces más riesgo de contagiarse con este virus, así como que la infección por Delta parece más gripe, ya que no presenta tanto la pérdida de olfato, ni tanta tos.

El doctor aseguró que esta variante provoca más epidemias locales y que vacunarse es la mejor protección (65-90 por ciento de eficacia).

“En Centroamérica la variante delta apenas inicia, y mientras Panamá, Costa Rica y El Salvador han logrado vacunar a más del 60 por ciento de su población con 1 dosis, Guatemala y Honduras marchan en la cola con menos del 20 por ciento. Delta es otra dimensión de infección, y duplicará los casos que ahora reportan”, destacó Asturias en su publicación.