Hombre con doble trasplante de brazos y hombros ya puede moverlos

En 1998 la vida del islandés Felix Greatarsson cambió por completo luego de que a sus 25 años sufriera una descarga eléctrica de 11 mil voltios y cayera al vacío, mientras intentaba reparar una línea eléctrica en su natal Islandia.

La caída le provocó innumerables fracturas y sus órganos internos se vieron afectados. En este tiempo fue necesario que los doctores le amputaran ambos brazos y hombros para salvarle la vida. Para la extirpación de sus brazos, los médicos tuvieron que mantenerlo en coma por tres meses y practicarle 54 operaciones.

De acuerdo con el medio RT, al ser finalmente dado de alta, el hombre comenzó a abusar de las drogas y el alcohol para “aliviar” un constante dolor, al punto de que debió someterse a dos trasplantes de hígado en menos de un año.

Tiempo después, el islandés contactó al médico francés Jean-Michel Dubernard, quien había realizado un trasplante funcional de mano. El profesional le aseguró que si se mudaba a Francia podría recibir su esperada operación.

Fue hasta 2013 que su solicitud fue aceptada, por lo que realizó una convocatoria para recaudar el dinero que necesitaba para pagar su cirugía, siendo hasta inicios del 2018 cuando consiguió al donador y el monto para pagar la operación.

Una cirugía exitosa

Después de 23 años del trágico accidente, Greatarsson recuperó las esperanzas luego de que un equipo médico del hospital Édouard Herriot en Lyon, Francia, le realizara un doble trasplante de brazos y hombros, siendo la primera operación que se conoce de este tipo.

La innovadora intervención quirúrgica duró 15 horas y se llevó a cabo en enero del presente año con la ayuda de 50 médicos expertos. Tras la intervención, los doctores señalaron que desconocían hasta qué punto el paciente podría recobrar la movilidad de sus extremidades.

Sin embargo, seis meses después de la intervención y de días intensos de rehabilitación física, medios internacionales informaron que Greatarsson ya puede mover sus brazos.

“Si no hubiera perdido los brazos, no estaría viviendo en Francia con mi esposa. Son tantas cosas buenas que puedo sacar de esto…, eso es lo que me ha impulsado a seguir”, dijo el islandés en una entrevista.

