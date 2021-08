¿Tener fiebre tras vacunarse es una buena o mala señal?

No es raro que tras recibir una vacuna contra el COVID-19 algunas personas tengan fiebre. Existe una creencia de que el aumento de la temperatura indica que el fármaco tendrá realmente el efecto deseado, ¿es esto verdad?

El médico inmunólogo ruso Nikolái Kriuchkov despejó las dudas acerca del significado de la fiebre tras la vacunación contra el coronavirus.

Ante todo, el especialista puso de relieve que es necesario distinguir los fenómenos posvacunación y los eventos adversos. Mientras los segundos son un efecto dañino no deseado, los primeros son consecuencias previstas de la administración del fármaco. Pueden incluir dolor e induración en el lugar de la inyección, así como aumento de la temperatura corporal, debilidad general y malestar.

“Todos estos síntomas están asociados con la activación de la inmunidad inespecífica y con la capacidad del sistema inmunológico para responder a tales estímulos externos no específicos. Esto no afecta directamente a la formación de la respuesta inmune”, explicó el especialista en entrevista con la radio Sputnik.

El médico aclaró que, al vacunarse con cualquiera de las vacunas registradas en Rusia, una persona obtendrá el nivel de inmunidad deseado contra el COVID-19, independientemente de la presencia de ciertos fenómenos posvacunación.

“Si una persona fue vacunada (…) y no tuvo fiebre, etc., no se puede decir que no tendrá inmunidad. Por otro lado, no se puede decir que si una persona ha estado acostada con una fiebre de 39 grados durante tres días después de la vacunación, entonces, su respuesta inmune será mayor “, señaló Kriuchkov.

El inmunólogo aclaró que el nivel de la respuesta inmune depende de numerosos factores que interactúan entre sí y que las reacciones a las vacunas son, en gran medida, individuales. Sea como sea, las vacunas contra el COVID-19 crearán en el organismo la inmunidad contra la enfermedad, aseguró el médico.

