IGSS traslada Q835 mil 920 para comprar vacunas anti-COVID-19

El Departamento de Comunicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que la institución depositó US$108 mil (Q835 mil 920) a una cuenta del Estado de Guatemala, lo cual corresponde al pago de vacunas contra el coronavirus que ha hecho el Gobierno por medio del mecanismo Covax, y que el Ejecutivo ha trasladado al Seguro Social.

Sobre la transferencia de fondos del Instituto, el Departamento de Comunicación indicó: “Es el único desembolso realizado como IGSS, un capital semilla inicial para que Guatemala entrara a ese mecanismo (Covax)”. El IGSS cuenta con más de Q700 millones para la adquisición de dosis contra el coronavirus, pero la negociación con las farmacéuticas aún continúa dependiendo del Gobierno, dijo Bernardo Pineda, integrante de la Junta Directiva.

Actualmente, solo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha realizado compras por medio de Covax, un programa creado en teoría para un acceso equitativo a los inmunizantes anti-COVID-19. No obstante, el MSPAS únicamente ha logrado que lleguen al país 724 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca, repartidas en tres entregas. Esa cantidad representa el 11 por ciento de los 6.5 millones de dosis conseguidas por Guatemala, la mayoría a través de donaciones.

Cambio de relación

El último lote de Covax arribó al país hace casi dos meses, el 3 de junio, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud. El presidente Alejandro Giammattei anunció esta semana que el Gobierno “está apoyando las gestiones del IGSS” para que compre las vacunas por medio del Ejecutivo, debido a que este tipo de adquisiciones únicamente las realizan los Gobiernos.

“En este momento, la Junta Directiva está por apoyar el que puedan ellos comprar 2 millones de vacunas para que puedan empezar a atender a sus afiliados (…). Ellos van a comprar vacunas para terminar con los 2.1 millones de personas que tienen que cubrir. De esa manera, nos apoyamos mutuamente, como lo hemos venido haciendo”, manifestó Giammattei en un pronunciamiento público, en el que también anunció que no se anulará el contrato con el Gobierno de Rusia por el suministro de dosis Sputnik V.

Sin embargo, acerca de las declaraciones del Presidente, quien sostuvo que el IGSS comprará 2 millones de vacunas contra el COVID-19, Pineda aseguró que la Junta Directiva no ha conocido ninguna disposición. Actualmente se desconoce a qué marcas de dosis contra el coronavirus se refirió el mandatario.

“Todo se centraliza por medio de los Gobiernos. Nadie puede comprar si no es a través de ellos. Lo que ha venido de donaciones, el Gobierno lo maneja a su antojo, y le ha dado al IGSS por poco y las que han venido por medio de Covax; el Seguro Social ha pagado las que le han dado. Yo desconozco si el Gobierno ya firmó acuerdos distintos al de Sputnik; no nos han comunicado algo así. Nosotros no hemos conocido nada de eso”, indicó Pineda.

Durante la gestión de Carlos Contreras, el Seguro Social había reclamado al Gobierno por las escasas vacunas trasladadas para su personal.

A paso lento

El presidente del IGSS, José Flamenco Jau, indicó esta semana en el Congreso que, hasta el 25 de julio, el Instituto había aplicado 166 mil 522 dosis de vacunas contra el COVID-19, con el apoyo de los Ministerio de Salud y de Defensa. A pesar de que actualmente solo han vacunado a maestros, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, los diputados del Legislativo felicitaron al presidente de la Junta Directiva.