Estos alimentos contienen más calсio que un vaso de leche

El calcio es un mineral importante que hay que consumir a diario, ya que ayuda a mantener los huesos sanos y permite que el cuerpo absorba nutrientes clave como la vitamina D.

El cuerpo no produce calcio por sí mismo, por lo que es importante consumir niveles adecuados de este mineral a diario a través de los alimentos. Los médicos recomiendan que la dieta de una persona adulta cuente con una ingesta diaria de calcio de al menos 1 mil miligramos.

Las fuentes más tradicionales de calcio son la leche de vaca y los productos lácteos. La mayor cantidad de este mineral se encuentra en el queso parmesano, ya que para la elaboración de un kilo se necesitan 16 litros de leche.

Sin embargo, hay muchos alimentos que aportan una cantidad suficiente de calcio que no son lácteos.

Tofu

Además de ser una fuente de hierro y bajo en calorías, el tofu es rico en calcio. Media taza de este alimento de la cocina oriental con sulfato de calcio contiene 434 miligramos de calcio, según el portal Eat This, Not That!

Espinaca

100 gramos de espinacas cocidas contienen 245 miligramos de calcio, además de ser rica en vitaminas A, E y K, yodo y varios antioxidantes.

Almendras

Las almendras por sí solas son una buena fuente de calcio, con unos 240 miligramos por 100 gramos. Un vaso de leche de almendras enriquecida es aun una fuente de calcio mayor. Además, este fruto seco ayuda a reducir el colesterol y es fuente de otros microelementos y vitaminas.

Sardinas enlatadas

Una lata de sardinas con espinas contiene unos 325 miligramos de calcio. Asimismo contiene taurina, omega 3, calcio y vitamina D. Una ración de este producto cubre el 100% de las recomendadas necesidades diarias de ácidos grasos omega 3.

