COVID-19: más de 15 fármacos existentes podrían combatir la enfermedad

Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificaron un total de 18 medicamentos que podrían ayudar a tratar, y tal vez curar, a quien desarrolla COVID-19.

El profesor Shy Arkin, bioquímico del Instituto de Ciencias de la Vida Alexander Silberman de la Universidad Hebrea, explicó que durante las pruebas de laboratorio se colocaron células infectadas con SARS-CoV-2 junto con los medicamentos durante dos días y, “casi el 100 por ciento de las células vivieron a pesar de estar infectadas con el virus”.

Pero, por el contrario, sin los compuestos farmacológicos preexistentes, alrededor del 50 por ciento de las células murieron después de entrar en contacto con el virus, informó el diario Jerusalem Post.

Arkin y su equipo seleccionaron más de 2 mil 800 compuestos aprobados para su uso, pero solo 18 medicamentos fueron considerados como efectivos, ya que los investigadores pudieron demostrar que varios de estos compuestos “exhibieron una potencia notable contra todo el virus en experimentos in vitro”.

Dos de ellos son Darapladib, que se usa para el tratamiento de la aterosclerosis, y Flumatinib, que se usa para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer en la sangre.

La forma en que funcionan los medicamentos es inhibiendo dos objetivos en el virus: la proteína E (envoltura) y la proteína 3ª, explicó Arkin, y estudios anteriores demostraron que las proteínas E y 3a son esenciales para la infectividad viral.

Arkin dijo que dudaba en compartir los nombres de cualquiera de los medicamentos, y agregó que no podía recomendarlos hasta que se sometan a los ensayos clínicos adecuados.

No obstante, cree que su equipo está preparado para realizar estudios in vitro e in vivo, y está buscando un socio farmacéutico que le ayude a llevar a cabo estos ensayos, pues asegura que los medicamentos probablemente seguirán siendo efectivos incluso cuando el virus muta.