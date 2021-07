En el 2021 se han registrado más de 17 mil casos de COVID-19 en niños y jóvenes

El Laboratorio de Datos indicó que de enero a junio del 2021 se han registrado 17 mil 798 casos positivos de COVID-19 en niños y jóvenes. El mes pasado se identificó la mayor cantidad, al detectarse 4 mil 666 casos.

El número de personas menores de 20 años que se han contagiado con la enfermedad desde que inició la pandemia en Guatemala en marzo del año pasado, según esa organización, es de al menos 27 mil 678.

El Laboratorio de Datos explicó que el 64 por ciento de los casos positivos en ese sector de la población se han identificado este año. Asimismo, expuso que en el 2021 han fallecido 61 personas del grupo etario citado.

La organización señaló que no se están haciendo suficientes pruebas para detectar el COVID-19 en menores de 20 años, ya que en promedio se están practicando 8 mil 500 pruebas al mes y 280 al día.

Las cifras se conocen luego de que el presidente Alejandro Giammattei aseguró que, cuando se vacune a los docentes de los sectores público y privado, se podrán impartir clases presenciales. El retorno a las aulas podría ocurrir en agosto próximo.

No obstante, el Laboratorio de Datos explicó que la vacunación no debe incluir solo a maestros, sino también a personal no docente de los centros educativos, por ejemplo, las madres de familia.