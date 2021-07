Los peligros de las dietas de moda

Con la pandemia de COVID-19 cientos de personas comenzaron a trabajar desde casa, cambiando sus hábitos alimenticios y de ejercicio. Esto ocasionó que algunos subieran de peso y buscaran desesperadamente maneras de bajar las libras de más de forma rápida.

La mayoría de personas acuden a las redes sociales por información como primera opción, ya que todos los días algún creador de contenido publica sobre estas “dietas de moda”, que buscan que las personas lleguen rápido a su peso deseado.

Si bien sus promesas pueden incluir cientos de beneficios, lo cierto es que algunas de ellas están destinadas a personas con necesidades digestivas especiales, y otras son totalmente ineficaces e incluso pueden poner en riesgo la salud integral.

Por lo tanto, los profesionales de la nutrición también han aprovechado estas plataformas para desmentir algunos comentarios e incentivar a las personas para que busquen ayuda profesional, para evitar cualquier enfermedad a futuro.

Cuando en internet se habla de dietas, regularmente se refieren a regímenes de adelgazamiento. Si se analiza la palabra se llega a la conclusión de que dieta es una pauta alimentaria determinada por unos parámetros también determinados.

De acuerdo con una publicación de la página Salud Digital, seguir una dieta es respetar una manera de alimentarse determinada por una circunstancia o patología como puede ser la obesidad, la hipertensión arterial o la diabetes, en la que una parte importante del tratamiento es la alimentación.

Para Francisco Herrera Morales, Líder de Medical Marketing de Dos Pinos, un plan de alimentación debe ser completo, es decir, que incluya todos los grupos principales de alimentos, por ejemplo cereales, leguminosas, vegetales harinosos, frutas y vegetales, así como productos de origen animal y poca cantidad de azúcares y grasa.

Además, Herrera mencionó que de esa manera, es posible lograr una combinación adecuada y equilibrada de alimentos, que ayudará a la persona a alcanzar sus metas nutricionales.

“El plan de alimentación adecuado para perder peso es el prescrito para cada persona, de acuerdo con las indicaciones de un profesional en nutrición. Este se debe acompañar de ejercicio físico regular y un adecuado consumo de agua”, detalló.

Dietas con deficiencia nutricional

Con las dietas de moda sin una adecuada orientación nutricional, se podría presentar déficits nutricionales, porque podrían apelar a una desarmonía de los alimentos que se ingieren diariamente. Adicional a esto, sucede el “efecto rebote”, pues al dejar de seguir dicha dieta se puede subir de peso rápidamente.

Estos regímenes de moda prometen un descenso rápido de peso, ya que en lugar de grasa, que es el objetivo de todo tratamiento para la obesidad, se pierde gran cantidad de agua y de masa muscular, lo que puede provocar que el organismo sufra algún tipo de descompensación.

“Por ejemplo, en la actualidad hay dietas détox o depurativas, que si se realizan por largos periodos o con mucha frecuencia pueden limitar el consumo de alimentos y por lo tanto podrían afectar la salud de las personas”, destacó Herrera.

Siempre que se intenta bajar de peso debe ser manteniendo la distribución natural de nutrientes (carbohidratos, proteína y grasa), procurando un plan de alimentación con alguna reducción calórica y estimulando en la persona el realizar actividad física.

Algunas de las dietas

Dieta cetogénica (keto)

La primera dieta rica en grasas y con muy pocos carbohidratos se creó hace más de un siglo para tratar trastornos como la epilepsia. Sin embargo, con esta dieta se deben eliminar las frutas y los cereales integrales y esto puede causar estreñimiento y carencias nutritivas, por lo que se podría necesitar suplementos.

Puede ser difícil mantener este tipo de dieta; cuando una persona vuelva a comer galletas y pasta normales, es posible que vuelva a ganar peso. Y con el tiempo, consumir demasiada carne podría aumentar los niveles de colesterol.

Ayuno intermitente de 16 a 8

Con la dieta de 16 a 8, el cuerpo consume todas las calorías diarias durante un período de 8 horas y luego la persona se debe abstener por completo durante las otras 16. Por ejemplo, si se cena a las 20 horas, luego se ayuna hasta el almuerzo del día siguiente, durante ese tiempo se puede tomar bebidas sin calorías como café y agua.

No comer durante largos períodos requiere mucha fuerza de voluntad y puede ser difícil seguir haciéndolo a largo plazo. Ayunar puede promover una actitud poco saludable hacia la comida y no es seguro para quienes tienen prediabetes, diabetes o antecedentes de trastornos alimenticios.

Dieta Whole30

La dieta Whole30 es un reinicio alimentario de un mes. Durante 30 días, solo se consume un menú limitado de alimentos integrales: carne, mariscos, huevos, frutas y verduras, y grasas naturales como aceite de oliva, nueces y semillas. No se puede comer azúcares añadidos, endulzantes artificiales, alcohol, cereales, legumbres, lácteos ni comida chatarra; según el razonamiento, estos podrían estar causando inflamación y alergias. Este enfoque de parar en seco está diseñado para ayudar a evitar los antojos y los malos hábitos alimenticios, y empezar desde cero.

Esta dieta es muy restrictiva, por lo que si la persona se descuida y come algo que no es parte de la dieta debe empezar desde el principio. Este tipo de mentalidad implacable no funciona bien para realizar cambios duraderos en el estilo de vida. Además, si se sigue la dieta por más de un mes, se podría correr el riesgo de carencias nutritivas.

