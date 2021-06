¿Existe una dosis permitida de consumo de alcohol que no dañe la salud?

¿Alguna vez te ha advertido algún médico que si bebes debe ser en dosis moderadas y luego te has roto la cabeza pensando qué cantidad representa esa dosis permitida? La cardióloga Anna Korénevich revela la cantidad exacta de alcohol que se puede consumir para no dañar el organismo y el gran mito sobre sus beneficios.

“Son 50 gramos o un máximo de 100 gramos de consumo. No más de cuatro o cinco veces por semana. Esto se llama dosis moderada de alcohol. Déjenme decirles que aquí no habrá beneficios para la salud.

Existe el mito de que el alcohol ensancha los vasos sanguíneos, previene la formación de coágulos y es bueno para el corazón”, explicó la especialista.

En su canal de YouTube, la especialista señaló que hace unos 20-30 años, los propios médicos creían en un cierto efecto de las dosis mínimas de alcohol que han sido desmentidas con investigaciones científicas.

“Estudios recientes han demostrado que el alcohol no aporta ningún beneficio. Es decir, el alcohol no tiene ningún efecto terapéutico sobre las enfermedades cardiovasculares”, subrayó a tiempo de recordar que solo en dosis moderadas las bebidas alcohólicas no dañarán la salud.

La cardióloga aclaró que existe la opinión de que el vino tinto es más saludable que el blanco, pero no hay estudios que confirmen aquello.

“Hay trabajos, según los cuales, los que beben buenos vinos tienen mejor salud que los que consumen alcohol fuerte y cerveza. No es el tipo de alcohol lo que importa, sino el modo de vida”, concluyó señalando que lo más importante es mantener la dosis con moderación.

