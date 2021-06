¿Cómo escoger, preparar y consumir correctamente carne de pollo?

Los platos con pollo son muy populares. Pero no todo el mundo sabe que algunas de sus partes son más peligrosas para la salud que otras. El chef ruso y especialista en alimentación sana Serguéi Sinitsin explicó a Sputnik cómo escoger, preparar y consumir bien carne de pollo.

La parte más peligrosa de un ave son sus órganos internos, detalló el bloguero culinario.

“Si los parásitos entran en el ave o llegan a parar productos químicos, los primeros en sufrirlo son los órganos internos”, destaca.

Los menudillos de pollo, también. Y por lo tanto se consideran la parte más peligrosa. Es más seguro comer la carne blanca de la pechuga, enfatizó el chef.

¿Cómo preparar el pollo?

El tratamiento térmico ayuda a limpiar la carne de sustancias químicas, señala Sinitsin. Por eso es mejor hervirla dos veces. Primero, la cocemos durante varios minutos y tiramos el caldo de la olla. Luego hay que hervirla por largo tiempo, para que sea más seguro consumirla.

Tú eliges si quieres freír, gratinar, guisar o cocer el pollo a fuego lento, pero el cocinero aconseja hervirlo un poco previamente para no preocuparse por el tema de los parásitos y los antibióticos.

¿Cómo elegir carne de pollo sano?

Sinitsin también explica en qué debemos fijarnos a la hora de comprar carne de pollo. Señala que es mejor optar por los de granja, aunque no luzca tan bien como la de las marcas más extendidas.

“Algunos productores manipulan los alimentos, introducen sustancias, remojan la carne para darle una mejor apariencia”, asegura el bloguero.

Vemos en el supermercado una carne maciza y jugosa, pero “no hay nada bueno en eso“, asevera el chef. Agrega que la gente no está acostumbrada a los pollos de granja, que pueden ser más delgados o no tan blancos, pero que son mucho más saludables.

A la hora de elegir carne de pollo, también se recomienda asegurarse de que no huele a productos químicos, como el amoniaco, alerta Sinitsin.

