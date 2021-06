¿Cuáles son los errores principales al intentar adelgazar?

Bajar algunos kilogramos no suele ser una tarea fácil y, a menudo, las personas que desean hacerlo cometen errores bastante comunes. Hoy, te contamos cuáles son las cinco principales equivocaciones que haces a la hora de intentar adelgazar.

El primer error es desconocer el verdadero valor energético de los alimentos que consumes. Muchas personas, al creer que están ingiriendo productos saludables, no se interesan por la cantidad de calorías que contienen y, como resultado, comen más de lo recomendable.

“Las personas dan preferencia a los productos supuestamente saludables”, apuntó el dietólogo ruso Andréi Bobrovski, “Compran, por ejemplo, algo que supuestamente es bueno para la forma física: barras ‘fitness’ sin grasa, barras de ‘fitness’ ‘sin azúcar’ etc. Pero los fabricantes hacen algo astuto: ponen en el empaque un lema como ‘bueno para la forma física’, debido a que se redujo el contenido de azúcar en un 10 por ciento. Pero por otro lado, también se aumentó el contenido de grasa. O viceversa.”

El segundo error que las personas suelen cometer cuando intentan librarse de unos kilogramos es una transición rápida a una dieta radicalmente nueva. Mantener una dieta completamente diferente es una tarea difícil, lo que hace que a menudo el intento termine en fracaso.

“Cuando una persona decide que a partir del lunes comienza a comer de una manera completamente diferente: “o no como por la noche, o no como por la mañana, o rechazo todo lo que sea carne y proteína, o solo como ensaladas”, esto está mal. Un zigzag tan poderoso es uno de los principales errores, porque una persona no logra mantenerlo durante mucho tiempo. Pasan dos o tres días, una semana, y dices adiós a todo eso”, apuntó el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de San Petersburgo.

El tercer error es buscar adelgazar únicamente mediante la actividad física. Este método es ineficaz, porque es muy difícil mantener los resultados de tal pérdida de peso.

“La experiencia muestra que es suficiente comer algo pequeño en exceso, un panecillo, para que todas las horas de actividad física en el gimnasio se vayan por el desagüe. Comer en exceso alimentos ricos en calorías anula toda actividad física”, sostuvo el médico.

El cuarto error, según Bobrovski, es basarse en las emociones para intentar adelgazar. El deseo de perder peso únicamente “por la fuerza de voluntad” puede conducir en última instancia al resultado opuesto, ya que aumenta el estrés, lo que, a su vez, implica comer en exceso.

El quinto error que a menudo cometen las personas que desean estar más delgadas es privarse del placer de comer, sin darse nada agradable a cambio. Eso hace que se acumule la decepción y, como resultado, se abandone el intento.

“Este es un error cardinal que conduce a la falta de resultados”, concluyó el dietólogo.

Te puede interesar: