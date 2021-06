¿Qué es el hongo negro y cuál es su relación con la COVID-19?

Imagen: Stockpexel – Shutterstock

En los últimos meses un considerable aumento de pacientes en el mundo que padecen o se han recuperado de COVID-19 están contrayendo una extraña infección por hongos llamada mucormicosis, mejor conocida como “hongo negro”.

India y Pakistán son de los países más afectados. Según reportes de medios locales, India ha registrado más de 12 mil contagios y al menos 90 fallecidos hasta el 25 de mayo del presente año. Recientemente el país vecino de Honduras confirmó su primer caso.

Según doctora Iris Cazali, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Roosevelt, la mucormicosis u hongo negro es una infección extraña causada por diversos microorganismos micóticos del orden Mucorales, que incluye a los géneros Rhizopus, Rhizomucor y Mucor.

Asimismo, mencionó que esta infección afecta los senos nasales, el cerebro y los pulmones, por lo que puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o con algún inmunocompromiso severo, como pacientes con cáncer o VIH.

Este hongo comúnmente se encuentra en el suelo, las plantas, el estiércol y frutas y verduras en descomposición, de acuerdo con lo que mencionó la especialista.

Por otro lado, la página de MedlinePlus, detalló que la enfermedad puede provocar dolor, fiebre, dolor sinusal, infección de la cavidad ocular, protrusión del ojo afectado. Puede haber pérdida de la vista, visión borrosa o doble con dolor.

La infección puede destruir el paladar, los huesos faciales que rodean la cavidad ocular o los senos paranasales, o la división entre las fosas nasales (tabique nasal). El tejido muerto se vuelve negro.

Entre los síntomas también se puede presentar dolor de muelas, aflojamiento de dientes, afectación de la mandíbula; lesión cutánea; trombosis y necrosis, además de dolor de pecho, dificultad para respirar y vómitos con sangre.

Su relación con el COVID-19 y la India

Los expertos han determinado que es probable que lo que esté provocando dicha enfermedad en las personas que tuvieron coronavirus es el uso elevado de dosis de esteroides, unos compuestos farmacológicos usados para los tratamientos de pacientes graves o en estado crítico por COVID-19.

Pero, ¿cuál es su relación con la India? Actualmente, este es el país que más casos ha reportado de esta enfermedad y la razón de esto se debe a que el país asiático se encuentra en su segunda ola de contagios de coronavirus.

El exceso de casos de COVID-19 saturó la capacidad de los hospitales, por lo que era imposible para muchos pacientes tener acceso a oxígeno. Los médicos, en el afán de salvar la mayor cantidad de vidas, comenzaron a administrar grandes cantidades de esteroides a los contagiados, salvando a muchos de ellos. No obstante, el uso elevado del medicamento aumentó las posibilidades de contraer la mucormicosis.

Los casos de hongo negro también se han vinculado con los niveles de azúcar en la sangre e India tiene la segunda tasa más alta de diabetes en el mundo.

De acuerdo a una investigación en pacientes que se están recuperando de la COVID-19 a nivel mundial, el 94 por ciento de quienes han sufrido un caso de infección de hongo negro sufren de diabetes.

A esta información, la doctora Cazali agregó que otra posible causa de que los pacientes con coronavirus se infecten de mucormicosis puede ser la contaminación por los equipos de ventilación mecánica.

“Los equipos son utilizados con tanta frecuencia, necesidad y constancia que es posible que no dé tiempo para desinfectarlos bien, por lo que puede ser que esto también contribuya”, expresó la infectóloga.

Primer caso en Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron el lunes pasado el primer caso de mucormicosis en un paciente recuperado de COVID-19. El diagnóstico del paciente fue confirmado luego de que las autoridades le practicaron una serie de exámenes de imágenes, laboratoriales e histopatológicos

La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo a periodistas, según la agencia de noticias EFE, que el paciente es un hombre de 56 años, procedente del departamento de Cortés y acudió a un hospital entre dos y tres semanas después de superar el coronavirus SARS-CoV-2.

El hombre presentó “un dolor intenso e inflamación en la hemicara derecha, dolor en la órbita del ojo, visión doble, acompañado de dolor de cabeza intensa, coloración oscura en rostro y lesión necrótica en senos paranasales, maxilares y región mala”, explicó.

Asimismo, la Secretaría de Salud detalló en un comunicado que en Honduras existen antecedentes de la presencia del hongo Mucor desde hace 40 años cuando se registró su primer caso, diagnosticado por los médicos hondureños Hernán Corrales Padilla y Edmundo Pujol.

“No es contagioso”

La doctora Iris Cazali, indicó que esta infección no se transmite de persona a persona. Además, señaló que las principales víctimas son los pacientes con algún inmunocompromiso severo que se expongan al hongo.

Asimismo, resaltó que la manera en la que se puede evitar contraer la infección es evitar el contagio de la COVID-19, así como el uso elevado de esteroides, que es lo que provoca un sistema inmune alterado.

“Si no me infecto de COVID, no me van a dar esteroides. Si no me dan esteroides, no me van a ventilar y si no me van a ventilar tengo menos riesgo de contraer mucormicosis. Lo que hay que evitar es el contagio de coronavirus”, expresó la doctora.

Cazali mencionó que esta rara enfermedad ya había sido reportada en Guatemala en un estudio publicado en el año 2000.

De acuerdo con la especialista, en dicho año el doctor Ismael Guzmán, junto a otros médicos, publicaron un estudio en la Revista de Medicina Interna de Guatemala sobre tres pacientes que tuvieron esta enfermedad.

“Posiblemente no sean los únicos casos que hayan existido en el país”, destacó jefa del departamento de infectología del Roosevelt.